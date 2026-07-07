Más de 120 policias estarán abocados al partido de Los Pumas

De manera simultánea, el grupo GERAS tiene a su cargo la custodia de la delegación argentina durante su permanencia en San Juan. El mismo esquema de seguridad se implementa para el seleccionado de Gales, garantizando igualdad de cobertura para ambas delegaciones.

El sábado, durante la realización del partido y las actividades de la Fan Fest, se desplegará un operativo específico en el Estadio del Bicentenario y sus inmediaciones. Participarán efectivos de las direcciones D-3 y D-7, Infantería, Comandos, Motorizadas, Canes, Policía Montada y personal de las comisarías jurisdiccionales. A su vez, el D8 junto con el CISEM 911 estarán monitoreando en tiempo real a través de cámaras de seguridad.

En total, 120 efectivos policiales estarán afectados al dispositivo de seguridad previsto para la jornada. El trabajo coordinado entre las distintas áreas permitirá brindar las condiciones necesarias para que sanjuaninos y visitantes disfruten de un evento deportivo internacional con tranquilidad y seguridad.