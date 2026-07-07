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Más de 120 policias estarán abocados al partido de Los Pumas

El encuentro de Los Pumas y Gales, está previsto para este sábado 11

Más de 120 efectivos participarán del dispositivo que acompañará las actividades previas y el encuentro internacional, con acciones coordinadas para garantizar el orden, la circulación y la protección de delegaciones y asistentes.

La Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, a través de la Policía de San Juan, implementará un operativo integral con motivo del encuentro internacional entre Los Pumas y Gales, que se disputará este sábado en el Estadio del Bicentenario. El dispositivo contempla tareas de prevención, custodia, tránsito y cobertura en los distintos puntos donde se desarrollarán actividades vinculadas al evento.

Desde la llegada de Los Pumas a la provincia, la Policía de San Juan acompaña el traslado del plantel hacia sus entrenamientos y compromisos oficiales. En esas tareas intervienen el Grupo de Acción Motorizada (GAM), las unidades motorizadas, personal de la Dirección D-7 de Tránsito y efectivos de la comisaría con jurisdicción en cada recorrido.

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De manera simultánea, el grupo GERAS tiene a su cargo la custodia de la delegación argentina durante su permanencia en San Juan. El mismo esquema de seguridad se implementa para el seleccionado de Gales, garantizando igualdad de cobertura para ambas delegaciones.

El sábado, durante la realización del partido y las actividades de la Fan Fest, se desplegará un operativo específico en el Estadio del Bicentenario y sus inmediaciones. Participarán efectivos de las direcciones D-3 y D-7, Infantería, Comandos, Motorizadas, Canes, Policía Montada y personal de las comisarías jurisdiccionales. A su vez, el D8 junto con el CISEM 911 estarán monitoreando en tiempo real a través de cámaras de seguridad.

En total, 120 efectivos policiales estarán afectados al dispositivo de seguridad previsto para la jornada. El trabajo coordinado entre las distintas áreas permitirá brindar las condiciones necesarias para que sanjuaninos y visitantes disfruten de un evento deportivo internacional con tranquilidad y seguridad.

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