El intenso frío que atraviesa San Juan volvió a dejar en evidencia los peligros de calefaccionar ambientes sin la ventilación adecuada. Durante este lunes, dos familias debieron ser asistidas de urgencia por intoxicación con monóxido de carbono y ocho personas fueron trasladadas al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson. Todas permanecen fuera de peligro.
Braseros, ambientes cerrados y ocho intoxicados: el riesgo que volvió con el frío
Las bajas temperaturas provocaron dos nuevos casos de intoxicación por monóxido de carbono en Capital y Pocito. Ocho personas, seis de ellas menores de edad, fueron internadas en el Hospital Rawson y evolucionan favorablemente.