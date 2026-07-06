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Braseros, ambientes cerrados y ocho intoxicados: el riesgo que volvió con el frío

Las bajas temperaturas provocaron dos nuevos casos de intoxicación por monóxido de carbono en Capital y Pocito. Ocho personas, seis de ellas menores de edad, fueron internadas en el Hospital Rawson y evolucionan favorablemente.

El intenso frío que atraviesa San Juan volvió a dejar en evidencia los peligros de calefaccionar ambientes sin la ventilación adecuada. Durante este lunes, dos familias debieron ser asistidas de urgencia por intoxicación con monóxido de carbono y ocho personas fueron trasladadas al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson. Todas permanecen fuera de peligro.

Uno de los episodios ocurrió en una vivienda ubicada en la intersección de calle 11 y Paraguay, en Pocito. Personal de la Comisaría 11ª intervino luego de que un hombre y sus dos hijas comenzaran a descompensarse dentro de la casa. Los primeros peritajes indicaron que la familia utilizaba un brasero para calefaccionar el ambiente, lo que habría provocado la acumulación del gas.

Los tres fueron derivados de inmediato al Hospital Rawson, donde recibieron oxigenoterapia y quedaron en observación médica. Horas después, fuentes policiales confirmaron que evolucionaban favorablemente.

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Casi en simultáneo, efectivos de la Comisaría 3ª acudieron a una vivienda del barrio Manantial, en Capital. Allí, una mujer y sus cuatro hijos presentaron síntomas compatibles con intoxicación por monóxido de carbono, como mareos, dolor de cabeza y náuseas.

Los cinco integrantes de la familia también fueron trasladados al Hospital Rawson, donde quedaron bajo control médico. Al igual que en el caso de Pocito, ninguno presenta riesgo de vida.

Con estos dos hechos, ocho personas resultaron afectadas en menos de un día, seis de ellas menores de edad, en una seguidilla de casos que volvió a encender la preocupación por el uso de braseros y otros sistemas de calefacción a combustión dentro de ambientes cerrados.

Las autoridades recordaron que el monóxido de carbono es un gas sin color, olor ni sabor, por lo que resulta imposible detectarlo sin los controles adecuados. Por eso, insistieron en no utilizar braseros u hornallas para calefaccionar viviendas, mantener siempre una ventilación permanente y revisar periódicamente estufas, calefones y otros artefactos a gas.

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