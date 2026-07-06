Braseros, ambientes cerrados y ocho intoxicados: el riesgo que volvió con el frío

Casi en simultáneo, efectivos de la Comisaría 3ª acudieron a una vivienda del barrio Manantial, en Capital. Allí, una mujer y sus cuatro hijos presentaron síntomas compatibles con intoxicación por monóxido de carbono, como mareos, dolor de cabeza y náuseas.

Los cinco integrantes de la familia también fueron trasladados al Hospital Rawson, donde quedaron bajo control médico. Al igual que en el caso de Pocito, ninguno presenta riesgo de vida.

Con estos dos hechos, ocho personas resultaron afectadas en menos de un día, seis de ellas menores de edad, en una seguidilla de casos que volvió a encender la preocupación por el uso de braseros y otros sistemas de calefacción a combustión dentro de ambientes cerrados.

Las autoridades recordaron que el monóxido de carbono es un gas sin color, olor ni sabor, por lo que resulta imposible detectarlo sin los controles adecuados. Por eso, insistieron en no utilizar braseros u hornallas para calefaccionar viviendas, mantener siempre una ventilación permanente y revisar periódicamente estufas, calefones y otros artefactos a gas.