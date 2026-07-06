Lo que comenzó como una serie de publicaciones en Facebook terminó con una condena de prisión efectiva. La Justicia de San Juan sentenció a Erick Alexander Mallea Checoli, de Albardón, a un mes de cárcel por el delito de apología del delito, luego de que difundiera imágenes en las que aparecía exhibiendo un arma de fuego junto a mensajes alusivos.
Lo condenaron por exhibir un arma y hacer apología del delito en redes sociales
La Justicia sanjuanina condenó a un hombre de Albardón a un mes de prisión efectiva tras homologar un juicio abreviado. La investigación comenzó por publicaciones en Facebook en las que aparecía exhibiendo un arma de fuego.