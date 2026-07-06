Lo condenaron por exhibir un arma y hacer apología del delito en redes sociales

La causa fue impulsada por los fiscales coordinadores Ignacio Achem y Daniela Pringles, junto al fiscal de la UFI Genérica, Alejandro Daniel Mattar Sabio, con la intervención de la ayudante fiscal Rosana Riveros y la auxiliar fiscal Andrea Faraudo.

Durante la audiencia, el juez Federico Rodríguez declaró la legalidad de la detención, formalizó la investigación penal preparatoria y homologó un acuerdo de juicio abreviado.

Como resultado, Mallea Checoli fue condenado a un mes de prisión de cumplimiento efectivo como autor del delito de apología del delito, previsto en el artículo 213 del Código Penal, además del pago de las costas del proceso.

El magistrado también dispuso que el condenado permanezca con prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme. Posteriormente deberá ser trasladado al Servicio Penitenciario Provincial, luego de permanecer alojado en la Comisaría 18ª de Albardón. Además, la resolución declaró su reincidencia, conforme al artículo 50 del Código Penal.