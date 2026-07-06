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Lo condenaron por exhibir un arma y hacer apología del delito en redes sociales

La Justicia sanjuanina condenó a un hombre de Albardón a un mes de prisión efectiva tras homologar un juicio abreviado. La investigación comenzó por publicaciones en Facebook en las que aparecía exhibiendo un arma de fuego.

Lo que comenzó como una serie de publicaciones en Facebook terminó con una condena de prisión efectiva. La Justicia de San Juan sentenció a Erick Alexander Mallea Checoli, de Albardón, a un mes de cárcel por el delito de apología del delito, luego de que difundiera imágenes en las que aparecía exhibiendo un arma de fuego junto a mensajes alusivos.

La investigación se inició el 1 de julio de 2026, cuando personal de la Brigada de Investigación de la UFI Genérica detectó publicaciones realizadas desde un perfil identificado como "Erick Mallea". En las fotografías se observaba a un hombre sosteniendo un arma de fuego que aparentaba ser una pistola calibre 9 milímetros, además de un cargador con municiones.

Uno de los posteos estaba acompañado por la frase: "acá activo con la 9" y un emoji. A partir de distintas tareas investigativas, los efectivos establecieron que quien aparecía en las imágenes era Erick Alexander Mallea Checoli, domiciliado en Villa Villicum, departamento Albardón.

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La causa fue impulsada por los fiscales coordinadores Ignacio Achem y Daniela Pringles, junto al fiscal de la UFI Genérica, Alejandro Daniel Mattar Sabio, con la intervención de la ayudante fiscal Rosana Riveros y la auxiliar fiscal Andrea Faraudo.

Durante la audiencia, el juez Federico Rodríguez declaró la legalidad de la detención, formalizó la investigación penal preparatoria y homologó un acuerdo de juicio abreviado.

Como resultado, Mallea Checoli fue condenado a un mes de prisión de cumplimiento efectivo como autor del delito de apología del delito, previsto en el artículo 213 del Código Penal, además del pago de las costas del proceso.

El magistrado también dispuso que el condenado permanezca con prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme. Posteriormente deberá ser trasladado al Servicio Penitenciario Provincial, luego de permanecer alojado en la Comisaría 18ª de Albardón. Además, la resolución declaró su reincidencia, conforme al artículo 50 del Código Penal.

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