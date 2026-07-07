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Lionel Andrés Messi batió más records ante Egipto: uno por uno

El capitán hizo el tanto del 2-2 y se redimió tras fallar un penal. Consiguió varias marcas que serán difíciles de batir.

Cuando parecía que la noche se le venía encima a la selección argentina, apareció Lionel Messi para volver a escribir otro capítulo de su historia infinita. El capitán falló un penal en el primer tiempo, pero terminó siendo decisivo en la remontada épica ante Egipto: marcó uno de los goles del triunfo 3-2 y clasificó a la Albiceleste a los cuartos de final del Mundial 2026.

El partido tuvo de todo. Argentina arrancó perdiendo y a los 20 minutos Messi desperdició desde los doce pasos una oportunidad inmejorable para empatar. Sin embargo, lejos de caerse, el rosarino siguió buscando y terminó encontrando revancha. Su gol no sólo fue fundamental para dar vuelta el encuentro, sino que además le permitió seguir agrandando una serie de estadísticas históricas.

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Con el tanto frente a Egipto, Messi llegó a 8 goles en este Mundial 2026 y se convirtió en el segundo jugador en la historia de la selección argentina en alcanzar esa cifra en una misma Copa del Mundo, sólo detrás de Guillermo Stábile, que marcó ocho tantos en 1930.

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Además, el capitán logró otro hito de enorme dimensión: anotó en sus primeros cinco partidos del torneo, una marca que apenas habían conseguido figuras como Just Fontaine, Jairzinho, Gerd Müller, Rivaldo y James Rodríguez.

La marca que sigue creciendo

El gol ante Egipto también le permitió alcanzar seis partidos consecutivos marcando en fases de eliminación directa de los Mundiales, una racha extraordinaria que comenzó en Qatar 2022 y continúa en esta edición de 2026.

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Como si fuera poco, Messi sigue compartiendo con Diego Armando Maradona el récord de máximo asistidor histórico de los Mundiales, con ocho pases gol. Un nuevo aporte ofensivo en los próximos partidos podría dejarlo como líder absoluto también en ese rubro.

Del penal errado al grito salvador

La imagen de la jornada fue la de un Messi humano, que primero falló y luego se redimió. El penal desperdiciado quedará en las estadísticas, pero el recuerdo más fuerte será el de su gol en una remontada que parecía imposible.

Porque cuando Argentina más lo necesitaba, el 10 volvió a aparecer. Y así, entre un error y una revancha inmediata, siguió alimentando una carrera que hace tiempo dejó de medirse sólo por títulos o números. Cada partido mundialista de Messi ya es, simplemente, una nueva página de la historia grande del fútbol.

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