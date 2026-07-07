Lionel Andrés Messi batió más records ante Egipto: uno por uno

Además, el capitán logró otro hito de enorme dimensión: anotó en sus primeros cinco partidos del torneo, una marca que apenas habían conseguido figuras como Just Fontaine, Jairzinho, Gerd Müller, Rivaldo y James Rodríguez.

La marca que sigue creciendo

El gol ante Egipto también le permitió alcanzar seis partidos consecutivos marcando en fases de eliminación directa de los Mundiales, una racha extraordinaria que comenzó en Qatar 2022 y continúa en esta edición de 2026.

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Como si fuera poco, Messi sigue compartiendo con Diego Armando Maradona el récord de máximo asistidor histórico de los Mundiales, con ocho pases gol. Un nuevo aporte ofensivo en los próximos partidos podría dejarlo como líder absoluto también en ese rubro.

Del penal errado al grito salvador

La imagen de la jornada fue la de un Messi humano, que primero falló y luego se redimió. El penal desperdiciado quedará en las estadísticas, pero el recuerdo más fuerte será el de su gol en una remontada que parecía imposible.

Porque cuando Argentina más lo necesitaba, el 10 volvió a aparecer. Y así, entre un error y una revancha inmediata, siguió alimentando una carrera que hace tiempo dejó de medirse sólo por títulos o números. Cada partido mundialista de Messi ya es, simplemente, una nueva página de la historia grande del fútbol.