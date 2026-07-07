Confirmaron que el Gobierno mantendrá la custodia a Adorni por "motivos de seguridad"

"El tema está en la Justicia. Estas personas tienen que declarar ante la Justicia. No tenemos un mecanismo aparte del que lleva adelante la Justicia, que interrogará y evaluará todo", sostuvo Ravier durante el intercambio con los periodistas acreditados.

La situación de Adorni quedó bajo la lupa meses antes de su salida del Gobierno y la apertura de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. En su carta de renuncia, el exfuncionario también aseguró haber recibido amenazas, una situación que, según el Ejecutivo, justificó la continuidad de la custodia oficial.

Desde que dejó la Casa Rosada, Adorni redujo al mínimo su exposición pública. La continuidad de la custodia es la primera confirmación oficial sobre las medidas de seguridad que lo acompañan desde su alejamiento del Gobierno.

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito continúa en el ámbito judicial y está a cargo del juez Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita. Hasta el momento, el Gobierno sostiene que cualquier avance sobre el caso dependerá exclusivamente de las actuaciones de la Justicia.