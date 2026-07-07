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Confirmaron que el Gobierno mantendrá la custodia a Adorni por "motivos de seguridad"

El vocero presidencial, Adrian Ravier, aseguró que el beneficio continuará pese a la salida del exfuncionario del Ejecutivo nacional. También descartó que exista una investigación administrativa paralela a la causa judicial.

El Gobierno confirmó este martes que Manuel Adorni continuará con custodia oficial pese a haber dejado su cargo. El vocero presidencial, Adrián Ravier, explicó que la medida responde a "motivos de seguridad" y aclaró que, por el momento, no está previsto modificar ese esquema.

La confirmación llegó durante la segunda conferencia de prensa del flamante portavoz en la Casa Rosada. Consultado sobre la situación de su antecesor, el funcionario respondió de manera escueta: "Por motivos de seguridad, por ahora se mantiene".

Además, Ravier descartó que el Poder Ejecutivo haya iniciado una auditoría interna para investigar las compras realizadas por empleados de la Jefatura de Gabinete en nombre de Adorni, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

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"El tema está en la Justicia. Estas personas tienen que declarar ante la Justicia. No tenemos un mecanismo aparte del que lleva adelante la Justicia, que interrogará y evaluará todo", sostuvo Ravier durante el intercambio con los periodistas acreditados.

La situación de Adorni quedó bajo la lupa meses antes de su salida del Gobierno y la apertura de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. En su carta de renuncia, el exfuncionario también aseguró haber recibido amenazas, una situación que, según el Ejecutivo, justificó la continuidad de la custodia oficial.

Desde que dejó la Casa Rosada, Adorni redujo al mínimo su exposición pública. La continuidad de la custodia es la primera confirmación oficial sobre las medidas de seguridad que lo acompañan desde su alejamiento del Gobierno.

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito continúa en el ámbito judicial y está a cargo del juez Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita. Hasta el momento, el Gobierno sostiene que cualquier avance sobre el caso dependerá exclusivamente de las actuaciones de la Justicia.

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