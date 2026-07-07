El Gobierno confirmó este martes que Manuel Adorni continuará con custodia oficial pese a haber dejado su cargo. El vocero presidencial, Adrián Ravier, explicó que la medida responde a "motivos de seguridad" y aclaró que, por el momento, no está previsto modificar ese esquema.
Confirmaron que el Gobierno mantendrá la custodia a Adorni por "motivos de seguridad"
El vocero presidencial, Adrian Ravier, aseguró que el beneficio continuará pese a la salida del exfuncionario del Ejecutivo nacional. También descartó que exista una investigación administrativa paralela a la causa judicial.