Momentos de enorme tensión se vivieron en una vivienda de Villa Lerga, en Capital, donde un bebé de 1 año y 4 meses tuvo que ser reanimado de urgencia después de caer dentro de un balde de 20 litros con agua mientras jugaba.
Un bebé dejó de respirar tras caer en un balde con agua y fue reanimado por policías
El niño, de 1 año y 4 meses, cayó dentro de un balde con agua mientras jugaba en una vivienda de Villa Lerga. Agentes de la Comisaría 3ª le practicaron maniobras de RCP antes de trasladarlo de urgencia al Hospital Rawson.