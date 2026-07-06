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Un bebé dejó de respirar tras caer en un balde con agua y fue reanimado por policías

El niño, de 1 año y 4 meses, cayó dentro de un balde con agua mientras jugaba en una vivienda de Villa Lerga. Agentes de la Comisaría 3ª le practicaron maniobras de RCP antes de trasladarlo de urgencia al Hospital Rawson.

Momentos de enorme tensión se vivieron en una vivienda de Villa Lerga, en Capital, donde un bebé de 1 año y 4 meses tuvo que ser reanimado de urgencia después de caer dentro de un balde de 20 litros con agua mientras jugaba.

El dramático episodio ocurrió en una casa ubicada sobre calle Catamarca. Según informaron fuentes policiales, la madre del pequeño, de 37 años, advirtió que su hijo no respiraba y llamó de inmediato al 911 para pedir ayuda.

Minutos después llegaron efectivos de la Comisaría 3ª. Los agentes Ismael Oyola, Carolina Recabarren y Franco Molina comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) al menor mientras coordinaban su traslado al hospital.

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El niño fue llevado en código rojo al Hospital Rawson, donde el equipo médico consiguió estabilizarlo y continuar con su atención. La rápida intervención de los policías y del personal de salud fue clave para asistir al pequeño tras el accidente ocurrido dentro de la vivienda.

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