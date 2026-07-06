Un bebé dejó de respirar tras caer en un balde con agua y fue reanimado por policías

El dramático episodio ocurrió en una casa ubicada sobre calle Catamarca. Según informaron fuentes policiales, la madre del pequeño, de 37 años, advirtió que su hijo no respiraba y llamó de inmediato al 911 para pedir ayuda.

Minutos después llegaron efectivos de la Comisaría 3ª. Los agentes Ismael Oyola, Carolina Recabarren y Franco Molina comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) al menor mientras coordinaban su traslado al hospital.