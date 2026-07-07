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Tercera rueda sin cambios: el dólar blue se mantiene firme en San Juan

La divisa paralela mantuvo este lunes la misma cotización que en las dos ruedas anteriores y se vendió a $1.560 en San Juan. A nivel nacional, el blue también permaneció sin cambios.

El mercado cambiario arrancó la semana sin sobresaltos en San Juan. El dólar blue mantuvo este lunes la misma cotización por tercera jornada consecutiva y se comercializó a $1.460 para la compra y $1.560 para la venta, sin registrar variaciones respecto de los últimos cierres.

La estabilidad local se dio en línea con lo ocurrido a nivel nacional, donde el dólar blue también permaneció sin cambios y finalizó la rueda en $1.495 para la compra y $1.515 para la venta. En el resto de las cotizaciones, el dólar oficial cerró en $1.461,14 para la compra y $1.513,07 para la venta, mientras que el dólar Banco Nación terminó en $1.465 y $1.515, respectivamente.

Por su parte, el dólar MEP cotizó a $1.529,19, el contado con liquidación (CCL) se ubicó en $1.566,59 y el dólar cripto operó en torno a $1.565.

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Con este nuevo cierre sin modificaciones, el mercado cambiario en San Juan acumula tres jornadas consecutivas de estabilidad en el precio del dólar blue, un escenario que aporta previsibilidad luego de semanas con mayores fluctuaciones.

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