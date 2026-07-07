Tercera rueda sin cambios: el dólar blue se mantiene firme en San Juan

La estabilidad local se dio en línea con lo ocurrido a nivel nacional, donde el dólar blue también permaneció sin cambios y finalizó la rueda en $1.495 para la compra y $1.515 para la venta. En el resto de las cotizaciones, el dólar oficial cerró en $1.461,14 para la compra y $1.513,07 para la venta, mientras que el dólar Banco Nación terminó en $1.465 y $1.515, respectivamente.

Por su parte, el dólar MEP cotizó a $1.529,19, el contado con liquidación (CCL) se ubicó en $1.566,59 y el dólar cripto operó en torno a $1.565.