El mercado cambiario arrancó la semana sin sobresaltos en San Juan. El dólar blue mantuvo este lunes la misma cotización por tercera jornada consecutiva y se comercializó a $1.460 para la compra y $1.560 para la venta, sin registrar variaciones respecto de los últimos cierres.
Tercera rueda sin cambios: el dólar blue se mantiene firme en San Juan
La divisa paralela mantuvo este lunes la misma cotización que en las dos ruedas anteriores y se vendió a $1.560 en San Juan. A nivel nacional, el blue también permaneció sin cambios.