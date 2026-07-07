Caravanas y familias en las calles: el desahogo sanjuanino tras el triunfo argentino

Uno de los puntos de encuentro más concurridos fue el Parque de Mayo, donde cientos de personas se reunieron para compartir el desahogo después de una remontada que parecía imposible cuando Argentina estaba dos goles abajo en el marcador.

También hubo una importante concentración de hinchas en la Plaza 25 de Mayo y en distintos sectores del microcentro sanjuanino.

Las caravanas comenzaron a recorrer las principales avenidas del Gran San Juan, mientras las bocinas se escuchaban en los barrios y departamentos de toda la provincia.

Familias enteras, grupos de amigos y muchos jóvenes se sumaron a una celebración que se extendió durante la noche.

Las vacaciones de invierno aportaron además una postal especial. Con los chicos sin clases, muchas familias aprovecharon para salir a festejar juntas una clasificación que se vivió con nerviosismo hasta los últimos minutos del encuentro.

La tensión acumulada durante los 90 minutos se transformó en sonrisas, saltos y festejos que se multiplicaron a medida que más personas se sumaban a las calles.