El sufrimiento quedó atrás apenas llegó el pitazo final. Después de un partido que tuvo a millones con el corazón en la mano, la clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 provocó una explosión de alegría en distintos puntos de la provincia.
Caravanas y familias en las calles: el desahogo sanjuanino tras el triunfo argentino
La remontada de la Selección ante Egipto desató una verdadera fiesta en la provincia. El Parque de Mayo, la Plaza 25 de Mayo y las principales calles se llenaron de hinchas que celebraron el pase a los cuartos de final del Mundial 2026.