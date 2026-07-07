El FBI tras los pasos de la AFA y "Chiqui" Tapia: investigan movimientos por U$S 260 millones

De acuerdo con la información difundida, las gestiones judiciales previas del empresario, conocidas como “discoveries”, permitieron a la Justicia estadounidense acceder a documentación bancaria que hasta ese momento se encontraba bajo reserva.

Una empresa en el centro de la investigación

La pesquisa tiene como eje a la firma TourProdEnter LLC, vinculada al productor teatral Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette. Esta compañía habría actuado desde fines de 2021 como agente de cobro de contratos internacionales de la AFA.

La documentación analizada indica que la empresa administró al menos 260 millones de dólares provenientes de acuerdos con grandes compañías. Entre ellas figuran Adidas, con aportes cercanos a los 60 millones de dólares, y Warner, con otros 40 millones.

Los fondos se movilizaron a través de cuentas abiertas en cinco entidades financieras de Estados Unidos: Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank. Dentro de ese flujo financiero, los investigadores detectaron unos 57 millones de dólares que habrían sido distribuidos entre sociedades y beneficiarios sin una justificación económica clara.

Entre los destinatarios de esos fondos aparecerían empresas vinculadas al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y su entorno familiar, lo que amplía el alcance de la investigación hacia posibles responsabilidades individuales.

Fiscales, antecedentes y posible avance penal

La investigación preliminar está a cargo de los fiscales federales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger, especializados en delitos financieros y lavado de activos. Además, se analiza la posibilidad de convocar a exfuncionarios del Gobierno argentino que podrían haber tenido acceso a información relevante sobre los controles internos de la entidad.

Si bien Argentina ya había compartido datos de riesgo con Estados Unidos en 2024, el avance formal se habría acelerado tras nuevas revelaciones periodísticas que describen un entramado societario con base en Florida.

La defensa de la AFA

Desde la conducción de la AFA indicaron que se encuentran colaborando con el proceso y remarcaron que no existe una imputación formal. El embajador de la entidad en América del Norte, Tomás Regalado, y el abogado Mariano Lizardo participaron en un foro en Miami donde reclamaron que se respete la presunción de inocencia.

Según afirmaron, las medidas en curso forman parte de una etapa preliminar de recolección de pruebas y testimonios, por lo que aún no determinan responsabilidades penales.

Por el momento, el Departamento de Justicia deberá evaluar si la información reunida alcanza para impulsar una causa penal formal o si la investigación queda en un plano administrativo. Mientras tanto, el caso suma tensión en medio del contexto internacional del Mundial 2026.