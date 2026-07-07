¡Oh juremos con gloria morir! Argentina clasificó a cuartos de final

Hasta el palo parecía estar de la vereda de enfrente en la primera media hora. Con un tiro libre de larga distancia, Messi probó a colocar, pero el caño le ahogó una vez más el grito a la Argentina.

En el arranque del complemento, los corazones se paralizaron tras un contragolpe letal que terminaba con el segundo de Egipto, pero una infracción contra Lisandro Martínez en el arranque de la jugada, visualizada por el VAR, hizo que se anulara la acción.

Sin embargo, a los 20, otra contra muy bien conducida por Salah terminó con un gran pase de Haissem Hassan y el gol de Mostafa Ziko para el 2-0.

Promediando los 80 minutos, hubo luz para la Albiceleste. Messi se encendió, inventó una pelota espectacular para Romero, y el Cuti descontó de cabeza. Después del gol, otra genialidad de Leo, a pura gambeta, dejaba a Lautaro Martínez frente al arco, pero llegó al cabezazo muy exigido para darle dirección.

Pero había tiempo para el 10. Siempre hay tiempo para el 10. Por eso, tras una serie de rebotes tras una jugada generada por él mismo, la capturó de sobre pique y reventó el arco para el 2-2.

El ingreso de Lautaro no solo dio piernas, no solo dio aire y cambio de ritmo. También dio fútbol. Porque cuando el 2-2 ya era milagroso, Martínez aprovechó una contra, esperó, y soltó un centro perfecto para marcar un 3-2 que ya es histórico, que ya es inolvidable. Que demuestra que nunca pueden dar por muerto a la Selección Argentina.