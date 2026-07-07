El tango sigue. Porque ya aprendió a sufrir, pero también amó. Amó hasta el final a una camiseta que ya vio la gloria, pero que no se conforma. Que siempre va por más. Por eso, cuando parecía que el final había llegado, que la ilusión se derrumbaba, el equipo apareció. El campeón del mundo apareció: tras ir perdiendo 2-0 ante Egipto, la Selección Argentina lo dio vuelta, ganó 3-2 y sigue adelante en la Copa del Mundo 2026.
¡Oh juremos con gloria morir! Argentina clasificó a cuartos de final
Argentina perdía 2-0 y Messi había errado un penal en el primer tiempo. Sin embargo, en los minutos finales del segundo tiempo logró la hazaña con goles de Cuti Romero, del capitán y Enzo Fernández. Delirio absoluto de los hinchas en el estadio de Atlanta.