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Famosos argentinos apoyan a la selección en el triunfo ante Egipto

Un desfile de figuras nacionales -e internacionales- se presentaron este viernes en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta para alentar a la selección nacional.

Este martes, un grupo de destacadas figuras del espectáculo argentino acompañó a la selección en su partido contra Egipto. Entre los asistentes se encontraron "La Mona" Jiménez, Sofía Zámolo y Marcela Tinayre, quienes mostraron su fervor en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

La Selección Argentina logró una emocionante victoria por 3 a 2, avanzando así a los cuartos de final. Mientras tanto, el ambiente en las tribunas se vio animado por la presencia de varias celebridades que compartieron la euforia colectiva de los hinchas.

Entre los momentos destacados, "La Mona" Jiménez fue captado por las cámaras durante la interpretación del Himno Nacional, mostrando su emoción y posteriormente compartiendo imágenes con otros famosos en redes sociales.

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Por su parte, la modelo Sofía Zámolo documentó su experiencia en Atlanta desde la noche anterior, publicando imágenes de un bar lleno de argentinos celebrando anticipadamente, así como selfies en su hotel y fotos alrededor del estadio.

La conductora Marcela Tinayre fue una de las primeras en llegar al estadio, compartiendo su recorrido en auto hacia el recinto y observando que, al momento de su llegada, muchas butacas aún estaban vacías mientras las pantallas mostraban la previa del partido.

Desde la tribuna, José María Listorti también compartió su experiencia, mientras que Jimena Barón y su hijo, Morrison "Momo" Osvaldo, mostraron su camino al estadio, ondeando la bandera argentina sobre sus hombros.

En otro ámbito, Flavio Mendoza alentó a la selección desde su hogar, compartiendo un conmovedor video de su hijo Dionisio, quien pasó de llorar por la desventaja inicial a saltar de alegría tras el segundo gol de Argentina.

Daniela Celis también se unió a las celebridades que compartieron su apoyo al equipo, publicando imágenes en sus redes sociales para alentar a la selección.

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