Famosos argentinos apoyan a la selección en el triunfo ante Egipto

Por su parte, la modelo Sofía Zámolo documentó su experiencia en Atlanta desde la noche anterior, publicando imágenes de un bar lleno de argentinos celebrando anticipadamente, así como selfies en su hotel y fotos alrededor del estadio.

La conductora Marcela Tinayre fue una de las primeras en llegar al estadio, compartiendo su recorrido en auto hacia el recinto y observando que, al momento de su llegada, muchas butacas aún estaban vacías mientras las pantallas mostraban la previa del partido.

Desde la tribuna, José María Listorti también compartió su experiencia, mientras que Jimena Barón y su hijo, Morrison "Momo" Osvaldo, mostraron su camino al estadio, ondeando la bandera argentina sobre sus hombros.

En otro ámbito, Flavio Mendoza alentó a la selección desde su hogar, compartiendo un conmovedor video de su hijo Dionisio, quien pasó de llorar por la desventaja inicial a saltar de alegría tras el segundo gol de Argentina.

Daniela Celis también se unió a las celebridades que compartieron su apoyo al equipo, publicando imágenes en sus redes sociales para alentar a la selección.