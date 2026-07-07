Causa Insaurralde-Cirio: la Justicia reconstruye el patrimonio de una familiar de la modelo

Los investigadores sospechan que la mujer de 33 años habría prestado su nombre para ocultar bienes pertenecientes a Cirio, a Insaurralde o a su expareja, Heber Russo, un empresario procesado por una megaestafa con facturas apócrifas calculada en USD 200 millones.

Levantamiento de secretos y auditoría sobre un imperio de bienes

La resolución judicial ordenó la caducidad del secreto financiero y tributario de Ferrante, disponiendo un peritaje contable exhaustivo sobre su evolución patrimonial comprendida entre los años 2014 y 2017. Para reconstruir los flujos de dinero, el Juzgado Federal cursó requerimientos urgentes a los siguientes organismos del Estado:

Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA): Deberá remitir la totalidad de las declaraciones juradas del período auditado.

Banco Central (BCRA) y la UIF: Se encargarán de aportar el historial de movimientos bancarios y verificar si el sistema financiero emitió Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) vinculados a su nombre.

Registros de la Propiedad Inmueble y Automotor: Remitirán los listados de activos registrados bajo su titularidad.

La lupa de la Justicia se posa sobre un inventario que llama la atención de los peritos de la fiscalía. Informes previos sugieren que Ferrante aparece ligada formalmente a un patrimonio compuesto por 77 inmuebles ubicados en localidades de la Costa Atlántica como Pinamar, barrios exclusivos de la Ciudad de Buenos Aires (Puerto Madero y Palermo) e incluso propiedades en Miami, además de una flota que supera los 200 vehículos, camiones, embarcaciones de recreo y joyas.

Particular interés despierta la mansión de Banfield Oeste. Con una superficie construida de 750 metros cuadrados, cuenta con dependencias de alta seguridad (habitación antipánico), cinco baños y amenities de lujo. La propiedad figura a nombre de Ferrante y su padre, pero la Justicia presume que el verdadero financista de la operación inmobiliaria habría sido el propio exjefe de Gabinete bonaerense.

Inspecciones en Las Cañitas y San Vicente

En paralelo a la pesquisa patrimonial sobre el entorno familiar, la causa madre continuó su curso con operativos en el territorio. Por disposición del juez Armella, comitivas policiales y peritos técnicos llevaron a cabo inspecciones oculares y registros fotográficos en el departamento de Jesica Cirio, ubicado en el barrio porteño de Las Cañitas, y en la residencia de Martín Insaurralde en el country Fincas San Vicente.

La pareja de Piccirillo aseguró que confía en su inocencia en medio de la investigación judicial

El objetivo prioritario de estos procedimientos es realizar mediciones en los vestidores y cotejar la arquitectura interior de las viviendas. Se busca determinar con exactitud técnica si las locaciones coinciden con el ambiente que se visualiza en los videos filtrados donde se exhibían millones de dólares ocultos en armarios. En simultáneo, la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) trabaja sobre los archivos audiovisuales para certificar su autenticidad y establecer la fecha precisa en la que fueron filmados.