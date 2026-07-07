Canal 8 desde Atlanta: un estadio listo para recibir a 70 mil espectadores

Uno de los aspectos que destacó Mario Fernández es el escenario donde se disputará el encuentro. El Mercedes-Benz Stadium tiene capacidad para cerca de 70 mil espectadores, cuenta con techo retráctil y un moderno sistema de refrigeración, por lo que las condiciones climáticas del exterior no influirán en el desarrollo del partido. La temperatura, en consecuencia, no debería representar un inconveniente para los futbolistas.

En las afueras del estadio, los primeros simpatizantes argentinos comenzaron a llegar de manera paulatina. Entre ellos, dos hinchas dialogaron con Canal 8 y se mostraron optimistas de cara al encuentro. Uno de ellos pronosticó una victoria albiceleste por 2 a 0, mientras que otro se inclinó por un 3 a 1.

Uno de los fanáticos contó que decidió viajar a Atlanta apenas terminó el partido frente a Cabo Verde. "Estaba sacando el pasaje el día del partido de Argentina con Cabo Verde. Esperé a que terminara para cerrarlo", relató, reflejando la ilusión de acompañar al seleccionado en esta instancia decisiva.

La ciudad también vivió una noche de fiesta en la previa, con la presentación de la cantante Tyla M, que reunió a miles de personas y aportó un marco festivo antes de una jornada que tendrá como gran protagonista al equipo argentino.

Con la ilusión intacta y el apoyo de miles de hinchas que irán poblando las tribunas durante las próximas horas, la Selección afrontará un nuevo desafío mundialista.