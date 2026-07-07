Declaró la adolescente y avanza la investigación contra el hombre de 49 años por abuso sexual

La causa se inició después de que una funcionaria municipal denunciara la situación tras el nacimiento del bebé de la adolescente. A partir de ese momento, la UFI ANIVI comenzó a reconstruir las circunstancias en las que se habría desarrollado la relación, que, de acuerdo con la investigación, comenzó cuando la joven tenía 14 años y el imputado 48.

Con la declaración ya incorporada, el siguiente paso será el informe elaborado por las profesionales del equipo interdisciplinario que participaron de la Cámara Gesell. Ese documento será sumado al expediente y servirá como otro de los elementos de análisis para la Fiscalía.

En paralelo, los investigadores continuarán con nuevas medidas probatorias, entre ellas pericias psicológicas, declaraciones de profesionales de la salud que asistieron a la adolescente durante el embarazo y otras diligencias destinadas a reconstruir los hechos.

Mientras avanza esa etapa de la causa, el imputado continuará el proceso en libertad, tal como fue resuelto en la audiencia de formalización.