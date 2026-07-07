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Declaró la adolescente y avanza la investigación contra el hombre de 49 años por abuso sexual

La joven de 15 años declaró este lunes en Cámara Gesell en el marco de la investigación que lleva adelante la UFI ANIVI. Confirmó que convivía con el hombre imputado y su testimonio será incorporado al expediente.

La investigación por el presunto abuso sexual de una adolescente de 15 años en Caucete incorporó este lunes una de las pruebas más importantes del expediente. La joven declaró mediante Cámara Gesell, una medida utilizada para obtener su testimonio en un ámbito especialmente preparado para este tipo de casos.

La audiencia se desarrolló ante la jueza de Garantías Flavia Allende, con la participación del fiscal de la UFI ANIVI, Mariano Juárez Prieto, y la defensa del hombre de 49 años que permanece imputado.

Durante la entrevista, la adolescente confirmó que convivía con el acusado y relató cómo comenzó el vínculo entre ambos. Según fuentes judiciales, también expresó que lo considera su pareja y el padre de su hijo. Esas manifestaciones quedaron registradas como parte de su declaración y serán evaluadas junto al resto de las pruebas reunidas durante la investigación.

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La causa se inició después de que una funcionaria municipal denunciara la situación tras el nacimiento del bebé de la adolescente. A partir de ese momento, la UFI ANIVI comenzó a reconstruir las circunstancias en las que se habría desarrollado la relación, que, de acuerdo con la investigación, comenzó cuando la joven tenía 14 años y el imputado 48.

Con la declaración ya incorporada, el siguiente paso será el informe elaborado por las profesionales del equipo interdisciplinario que participaron de la Cámara Gesell. Ese documento será sumado al expediente y servirá como otro de los elementos de análisis para la Fiscalía.

En paralelo, los investigadores continuarán con nuevas medidas probatorias, entre ellas pericias psicológicas, declaraciones de profesionales de la salud que asistieron a la adolescente durante el embarazo y otras diligencias destinadas a reconstruir los hechos.

Mientras avanza esa etapa de la causa, el imputado continuará el proceso en libertad, tal como fue resuelto en la audiencia de formalización.

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