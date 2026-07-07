La investigación por el presunto abuso sexual de una adolescente de 15 años en Caucete incorporó este lunes una de las pruebas más importantes del expediente. La joven declaró mediante Cámara Gesell, una medida utilizada para obtener su testimonio en un ámbito especialmente preparado para este tipo de casos.
Declaró la adolescente y avanza la investigación contra el hombre de 49 años por abuso sexual
La joven de 15 años declaró este lunes en Cámara Gesell en el marco de la investigación que lleva adelante la UFI ANIVI. Confirmó que convivía con el hombre imputado y su testimonio será incorporado al expediente.