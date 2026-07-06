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Recuperaron en pleno centro un auto con pedido de secuestro desde 2022

La Brigada de Investigaciones Norte secuestró un Peugeot 207 que era buscado por la Justicia mendocina desde 2022. El vehículo fue localizado durante un operativo en el microcentro sanjuanino.

Un automóvil que era buscado desde 2022 por la Justicia de Mendoza fue recuperado este lunes durante un procedimiento realizado en el microcentro de Capital. El vehículo tenía un pedido de secuestro vigente por una causa de robo calificado y quedó a disposición de las autoridades judiciales.

El operativo fue llevado adelante por personal de la Brigada de Investigaciones Norte, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5, que tras una serie de tareas investigativas logró establecer el paradero del rodado en la esquina de San Luis y Sarmiento.

Se trata de un Peugeot 207 gris oscuro. Al verificar la información en los sistemas oficiales, los efectivos constataron que sobre el vehículo pesaba un pedido de secuestro por el delito de "Robo Calificado", con intervención de la UFI Robos y Hurtos de Mendoza, medida que permanecía vigente desde 2022.

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Con conocimiento de la Fiscalía interviniente, los investigadores procedieron al secuestro del automóvil, que fue trasladado a la sede de la Brigada de Investigaciones Norte, donde permanecerá mientras avanzan las actuaciones para su restitución y puesta a disposición de la Justicia mendocina.

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