Un automóvil que era buscado desde 2022 por la Justicia de Mendoza fue recuperado este lunes durante un procedimiento realizado en el microcentro de Capital. El vehículo tenía un pedido de secuestro vigente por una causa de robo calificado y quedó a disposición de las autoridades judiciales.
Recuperaron en pleno centro un auto con pedido de secuestro desde 2022
La Brigada de Investigaciones Norte secuestró un Peugeot 207 que era buscado por la Justicia mendocina desde 2022. El vehículo fue localizado durante un operativo en el microcentro sanjuanino.