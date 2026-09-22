El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro sumó un giro inesperado. En la última ronda de declaraciones testimoniales, el perito Pablo Ferrari, jefe de la asesoría pericial de San Isidro, sorprendió al afirmar que no se puede descartar que el fallecimiento haya estado vinculado al COVID.
Muerte de Diego: "No podemos descartar que haya sido por COVID", declaró un perito
En la última jornada de testimonios ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 de San Isidro, Pablo Ferrari expuso una particular teoría sobre el fallecimiento del Diez.