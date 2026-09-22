Cumbia orquestal en el Bicentenario: La Delio Valdez se presenta en San Juan

La propuesta artística de La Delio Valdez se basa en una cooperativa de 15 músicos y músicas en escena que retoman el formato de las grandes orquestas continentales. Su repertorio navega por la cumbia tradicional combinada con influencias de la salsa, el jazz, el rock, el reggae y la música andina, logrando un sello contemporáneo distintivo.

La orquesta desembarca en San Juan luego de un concurrido 2025, donde presentó su disco El Desvelo en escenarios internacionales de México, Uruguay y Brasil, cerrando el año con un show repleto en el Movistar Arena junto a destacados artistas invitados. Las entradas parten desde los $40.000 y se pueden adquirir en la boletería del teatro o en el sitio TuEntrada.