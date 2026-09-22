La Delio Valdez se presentará este jueves 24 de septiembre, a las 22:00 horas, en la Sala Principal del Teatro del Bicentenario para brindar un espectáculo cargado de ritmo, baile y sonido orquestal. La agrupación bonaerense, creada en 2009, llega a la provincia en el marco de la programación del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.
Cumbia orquestal en el Bicentenario: La Delio Valdez se presenta en San Juan
La reconocida orquesta argentina desembarca este jueves 24 de septiembre en la Sala Principal del TB. Con 15 músicos en escena, ofrecerá un espectáculo que combina tradición latinoamericana, ritmos urbanos y sus grandes éxitos.