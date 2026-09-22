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Cumbia orquestal en el Bicentenario: La Delio Valdez se presenta en San Juan

La reconocida orquesta argentina desembarca este jueves 24 de septiembre en la Sala Principal del TB. Con 15 músicos en escena, ofrecerá un espectáculo que combina tradición latinoamericana, ritmos urbanos y sus grandes éxitos.

La Delio Valdez se presentará este jueves 24 de septiembre, a las 22:00 horas, en la Sala Principal del Teatro del Bicentenario para brindar un espectáculo cargado de ritmo, baile y sonido orquestal. La agrupación bonaerense, creada en 2009, llega a la provincia en el marco de la programación del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

La propuesta artística de La Delio Valdez se basa en una cooperativa de 15 músicos y músicas en escena que retoman el formato de las grandes orquestas continentales. Su repertorio navega por la cumbia tradicional combinada con influencias de la salsa, el jazz, el rock, el reggae y la música andina, logrando un sello contemporáneo distintivo.

La orquesta desembarca en San Juan luego de un concurrido 2025, donde presentó su disco El Desvelo en escenarios internacionales de México, Uruguay y Brasil, cerrando el año con un show repleto en el Movistar Arena junto a destacados artistas invitados. Las entradas parten desde los $40.000 y se pueden adquirir en la boletería del teatro o en el sitio TuEntrada.

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