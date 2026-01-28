Efectivos de la Sección Robos y Hurtos, bajo las directivas de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad, desbarataron una maniobra de robo sistemático de mercadería en el departamento Capital. La investigación se disparó tras detectar movimientos sospechosos de insumos vehiculares que eran ofrecidos de manera irregular en el mercado.
Recuperaron un arsenal de repuestos robados por un empleado en Capital
Tras un allanamiento en calle Cabot, la policía secuestró filtros, aceites y cubiertas sustraídos de un lubricentro. Un trabajador del comercio quedó vinculado a la causa por comercialización irregular.