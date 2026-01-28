Recuperaron un arsenal de repuestos robados por un empleado en Capital

Durante el procedimiento, los investigadores lograron secuestrar una cantidad masiva de artículos que fueron reconocidos por el propietario del comercio afectado. Entre lo recuperado se destaca:

Insumos de mantenimiento: Cajas de kits de filtros, botellas de aceite selladas y aerosoles de espuma.

Repuestos pesados: Cubiertas de automóvil, resortes de suspensión, cables de encendido y bujías.

Accesorios y electrónica: Kits de luces LED, un estéreo digital, llantas de alineación y una bocha de remolque con su soporte.

Misceláneos: Siliconas marca Escudo, cintas eléctricas, adhesivos, fusibles y fichas adaptadoras.

El empleado sospechado ya fue vinculado formalmente a la investigación judicial. La causa continúa su curso bajo la órbita de la Unidad Fiscal interviniente para determinar el alcance total del robo y si existen otros cómplices involucrados.