San Juan 8 > Policiales > repuestos

Recuperaron un arsenal de repuestos robados por un empleado en Capital

Tras un allanamiento en calle Cabot, la policía secuestró filtros, aceites y cubiertas sustraídos de un lubricentro. Un trabajador del comercio quedó vinculado a la causa por comercialización irregular.

Efectivos de la Sección Robos y Hurtos, bajo las directivas de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad, desbarataron una maniobra de robo sistemático de mercadería en el departamento Capital. La investigación se disparó tras detectar movimientos sospechosos de insumos vehiculares que eran ofrecidos de manera irregular en el mercado.

A través de las tareas de inteligencia, se determinó que los elementos provenían de un lubricentro cercano y que habían sido retirados sin autorización, presuntamente por uno de los empleados del local. Con las pruebas recolectadas, la Justicia ordenó un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Cabot, entre Mendoza y General Acha.

El botín recuperado

Durante el procedimiento, los investigadores lograron secuestrar una cantidad masiva de artículos que fueron reconocidos por el propietario del comercio afectado. Entre lo recuperado se destaca:

  • Insumos de mantenimiento: Cajas de kits de filtros, botellas de aceite selladas y aerosoles de espuma.

  • Repuestos pesados: Cubiertas de automóvil, resortes de suspensión, cables de encendido y bujías.

  • Accesorios y electrónica: Kits de luces LED, un estéreo digital, llantas de alineación y una bocha de remolque con su soporte.

  • Misceláneos: Siliconas marca Escudo, cintas eléctricas, adhesivos, fusibles y fichas adaptadoras.

El empleado sospechado ya fue vinculado formalmente a la investigación judicial. La causa continúa su curso bajo la órbita de la Unidad Fiscal interviniente para determinar el alcance total del robo y si existen otros cómplices involucrados.

