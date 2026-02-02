"
Conmoción en Santa Lucía: encontraron el cuerpo sin vida de un joven en su casa

Vecinos alertaron por un fuerte olor y, tras ingresar con autorización, hallaron el cuerpo de un joven en su vivienda de Santa Lucía. La autopsia indicó muerte autoinfligida y descartó terceros.

La tranquilidad de un barrio de Santa Lucía se vio alterada este domingo por la tarde cuando vecinos, alertados por un fuerte olor nauseabundo, advirtieron que algo no estaba bien en una vivienda de la zona. Tras dar aviso y con autorización de familiares, se ingresó al domicilio y se produjo el hallazgo del cuerpo sin vida de un joven, en avanzado estado de descomposición.

De acuerdo con fuentes judiciales, el joven —identificado por sus iniciales L.J.— llevaba al menos 10 días fallecido. La ausencia prolongada y las señales provenientes del interior de la casa fueron determinantes para que los residentes solicitaran ayuda y se activara el protocolo correspondiente.

Por disposición judicial, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia. El resultado preliminar determinó que se trató de una muerte autoinfligida, quedando descartada la intervención de terceros, indicaron fuentes oficiales.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 5ª, Bomberos de Santa Lucía, personal de Policía Científica y de la UFI Delitos Especiales, quienes realizaron las pericias y documentaron la escena para avanzar con la investigación.

Fuentes del caso señalaron que vecinos habían manifestado que el joven atravesaba situaciones personales complejas y que registraba antecedentes contravencionales, elementos que forman parte del contexto que ahora analiza la Justicia. La causa continúa bajo investigación mientras se completan informes técnicos y se notifica a los familiares.

Desde el ámbito judicial pidieron prudencia y respeto ante una situación sensible y recordaron la importancia de dar aviso temprano cuando se detectan señales de alerta en el entorno.

