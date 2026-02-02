Conmoción en Santa Lucía: encontraron el cuerpo sin vida de un joven en su casa

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 5ª, Bomberos de Santa Lucía, personal de Policía Científica y de la UFI Delitos Especiales, quienes realizaron las pericias y documentaron la escena para avanzar con la investigación.

Fuentes del caso señalaron que vecinos habían manifestado que el joven atravesaba situaciones personales complejas y que registraba antecedentes contravencionales, elementos que forman parte del contexto que ahora analiza la Justicia. La causa continúa bajo investigación mientras se completan informes técnicos y se notifica a los familiares.

Desde el ámbito judicial pidieron prudencia y respeto ante una situación sensible y recordaron la importancia de dar aviso temprano cuando se detectan señales de alerta en el entorno.