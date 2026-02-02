La tranquilidad de un barrio de Santa Lucía se vio alterada este domingo por la tarde cuando vecinos, alertados por un fuerte olor nauseabundo, advirtieron que algo no estaba bien en una vivienda de la zona. Tras dar aviso y con autorización de familiares, se ingresó al domicilio y se produjo el hallazgo del cuerpo sin vida de un joven, en avanzado estado de descomposición.
Conmoción en Santa Lucía: encontraron el cuerpo sin vida de un joven en su casa
Vecinos alertaron por un fuerte olor y, tras ingresar con autorización, hallaron el cuerpo de un joven en su vivienda de Santa Lucía. La autopsia indicó muerte autoinfligida y descartó terceros.