Bad Bunny hizo historia: "Debí tirar más fotos" es el primer disco en español en ganar como Mejor Álbum del Año

"Estoy aquí como nieta de un inmigrante", dijo la cantante, cuya abuela Carmen formó parte de la generación Windrush (de la gente que emigró de países del Caribe a Reino Unido en 1948).

"Soy producto de la valentía y creo que esas personas merecen ser celebradas. No somos nada el uno sin el otro".

Estrellas como Kehlani, Gloria Estefan y Billie Eilish también hablaron en apoyo de los inmigrantes, mientras que otros artistas llevaban en la alfombra roja insignias que decían "Ice out" (Fuera ICE).

Bad Bunny, cuyo verdadero nombre es Benito Matínez Ocasio, pareció estupefacto cuando Harry Styles leyó su nombre para el premio al álbum del año. Se tomó un momento para recomponerse antes de subir al escenario.

Una vez allí, con lágrimas en los ojos, dedicó el premio "a todas las personas que tuvieron que dejar su hogar, su tierra, su país, para perseguir sus sueños".

Antes, cuando ganó el premio al mejor álbum de música urbana, Bad Bunny se expresó de forma más directa.

"Antes de dar las gracias a Dios, voy a decir ¡Fuera ICE!", declaró refiriéndose a los agentes de inmigración estadounidenses tras semanas de tensión en Mineápolis, en la que murieron dos civiles.

"No somos salvajes, no somos animales, no somos extranjeros, somos humanos y somos estadounidenses".

Billie Eilish, que ganó el premio a la canción del año por "Wildflower", también abordó la crisis actual que afecta a Estados Unidos.

"Es realmente difícil saber qué decir y qué hacer en este momento", dijo. "Y siento que simplemente debemos seguir luchando, alzando la voz y protestando. Nuestras voces realmente importan, y la gente importa".

"Wildflower", un éxito inesperado del tercer álbum de Eilish, "Hit Me Hard And Soft", se convirtió en su tercera canción en ganar el premio a la canción del año en esta década.

Anteriormente ganó en 2020 por su éxito revelación, "Bad Guy", y en 2021 por la balada "Everything I Wanted".

Previamente en la ceremonia, Kendrick Lamar obtuvo el premio al mejor álbum de rap por "GNX", superando a Jay-Z como el rapero con más premios Grammy: 26 en total.

Después añadió a su colección su vigésimo séptimo trofeo: el de grabación del año por "Luther", un conmovedor dueto con la cantante de R&B SZA.