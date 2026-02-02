"
El gobierno analiza créditos tras daños de hasta el 80% por el granizo

Tras el granizo y las crecientes que azotaron a la provincia en enero, el Secretario de Agricultura, Miguel Moreno, confirmó que hoy se definirán mejoras en las líneas de financiamiento para asistir a los sectores afectados.

El panorama para el sector productivo de San Juan se ha tornado crítico tras un mes de enero marcado por la inestabilidad climática. En una entrevista exclusiva, el Secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Miguel Moreno, detalló el impacto de los últimos temporales y adelantó las medidas que el Gobierno provincial analiza en una reunión de gabinete clave este lunes.

“Veníamos surfeando el año bastante bien en comparación al anterior, pero en la última semana y media los problemas climatológicos se multiplicaron”, explicó Moreno. El funcionario describió una franja de daños que comenzó con granizo en Iglesia y continuó con crecientes en Zonda, culminando el pasado viernes con una fuerte tormenta que afectó gravemente a Pocito, Rawson (El Médano de Oro), 9 de Julio y Caucete.

Sectores más afectados y pérdidas totales Según los relevamientos preliminares, la situación es dispar pero alarmante en varios puntos:

Iglesia: Se registraron 15 denuncias, de las cuales el 60% corresponden a daños totales en cultivos hortícolas.

Zonda: Afectaciones en olivos, pistachos, almendros y vid.

Pocito y Rawson: Destrucción casi total en plantaciones de tomate, zapallo, maíz y uva, con sectores que reportan pérdidas superiores al 80%.

“Los daños serán mucho más evidentes y claros con el correr de los días”, advirtió el Secretario, quien hoy participará del encuentro de gabinete junto al Ministro Gustavo Fernández para definir el auxilio financiero.

El foco de la gestión está puesto en flexibilizar y agilizar las líneas de crédito. Moreno señaló que se trabaja con la Agencia de Calidad San Juan y la Agencia Fiduciaria para mejorar tres variables críticas: tasas más bajas, mayores montos y plazos de gracia más extensos.

“El productor necesita cubrir gastos inmediatos de estructura y salarios. Buscamos herramientas que permitan contar con el dinero rápidamente”, afirmó. Actualmente, los programas de contingencia ofrecen hasta 7 meses de gracia, pero el objetivo es reducir la burocracia en la entrega de fondos.

Operativo de denuncias en los departamentos Para agilizar el proceso de asistencia, el equipo de la Secretaría se trasladará a las zonas afectadas:

Lunes: Toma de denuncias en Pocito (a las 20:00 hs en la Unión Vecinal Villas Unidas).

Martes: Relevamiento en la zona de El Médano, Rawson.

Miércoles: Operativo en el departamento 9 de Julio.

Se insta a los productores damnificados a acercarse a la Dirección de Contingencias (Centro Cívico, 4to piso, núcleo 5) para asentar sus denuncias y poder ser incluidos en los planes de remediación.

Fuente: radio Sarmiento

