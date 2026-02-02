Con agenda cargada, el Congreso inicia las sesiones extraordinarias

En ese contexto, la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, expresó en redes sociales: “Hoy arranca. Estamos listos para hacer a la Argentina grande otra vez”, acompañando el mensaje con una imagen que definió al actual proceso legislativo como “el Congreso más reformista de la historia”.

Durante las últimas semanas, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo reuniones con la mayoría de los gobernadores para garantizar respaldo legislativo. Sin embargo, las negociaciones enfrentan resistencia por parte de mandatarios provinciales ante la posible reducción del Impuesto a las Ganancias para empresas, medida que impactaría en las finanzas locales por hasta 1,7 billones de pesos.

Al respecto, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo: “Para generar inversiones y competitividad necesitamos seguir bajando impuestos. El modelo viejo no sirve: Argentina tiene que bajar impuestos”.

Otro de los ejes de la agenda es la reforma de la Ley Penal Juvenil, que apunta a reemplazar el régimen vigente desde 1980. El proyecto propone reducir la edad de imputabilidad, actualmente fijada en 16 años, a 13 o 14, según las distintas versiones en discusión. Si bien la iniciativa fue tratada en 2024, perdió estado parlamentario por falta de respaldo, aunque el oficialismo confía en avanzar tras el fortalecimiento legislativo obtenido en las últimas elecciones.

El temario también incluye la modificación de la Ley de Glaciares, con el objetivo de redefinir el alcance de las áreas protegidas y limitar la protección estricta a zonas con función hídrica comprobada.

Finalmente, diputados y senadores deberán tratar la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, requisito indispensable para su eventual entrada en vigor.

Las sesiones extraordinarias podrían incorporar además designaciones diplomáticas y otros proyectos puntuales, en función de los consensos políticos que se alcancen durante el período.