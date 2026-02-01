En un operativo de la Brigada de Investigaciones Oeste, un joven identificado como Maza (20) fue detenido tras una persecución en el interior del Barrio Sierras de Marquesado. El sospechoso circulaba en una motocicleta robada y transportaba una gran cantidad de municiones de distintos calibres.
Detuvieron a un joven en Rivadavia con una moto robada y un arsenal de municiones
El sujeto de 20 años intentó escapar de la policía en el Barrio Sierras de Marquesado. Llevaba decenas de proyectiles de diversos calibres en un bolso.