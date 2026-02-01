Detuvieron a un joven en Rivadavia con una moto robada y un arsenal de municiones

La intervención policial comenzó cuando los efectivos intentaron interceptar al motociclista para un control de rutina. Maza intentó darse a la fuga, iniciando una persecución que terminó con su aprehensión a las pocas cuadras.

Al requisarlo, los agentes descubrieron que en un bolso ocultaba un total de 74 cartuchos, detallados de la siguiente manera: