Detuvieron a un joven en Rivadavia con una moto robada y un arsenal de municiones

El sujeto de 20 años intentó escapar de la policía en el Barrio Sierras de Marquesado. Llevaba decenas de proyectiles de diversos calibres en un bolso.

En un operativo de la Brigada de Investigaciones Oeste, un joven identificado como Maza (20) fue detenido tras una persecución en el interior del Barrio Sierras de Marquesado. El sospechoso circulaba en una motocicleta robada y transportaba una gran cantidad de municiones de distintos calibres.

La intervención policial comenzó cuando los efectivos intentaron interceptar al motociclista para un control de rutina. Maza intentó darse a la fuga, iniciando una persecución que terminó con su aprehensión a las pocas cuadras.

Al requisarlo, los agentes descubrieron que en un bolso ocultaba un total de 74 cartuchos, detallados de la siguiente manera:

  • 47 cartuchos calibre 16.

  • 5 cartuchos calibre .38.

  • 15 cartuchos .325 Winchester Largo y 5 cartuchos .326 Winchester Corto.

  • 1 cartucho calibre 9 mm y 1 cartucho calibre .22.

La motocicleta en la que se desplazaba, una Motomel Serie 2, fue sometida a una verificación de datos, arrojando que tenía un pedido de secuestro vigente por haber sido denunciada como robada el pasado 28 de enero.

Por disposición del Ayudante Fiscal Rodrigo Lafont, de la UFI Flagrancia, tanto el rodado como las municiones fueron secuestrados. El joven quedó vinculado a la causa judicial bajo la órbita de Flagrancia.

