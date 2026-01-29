"
Quedó grave tras intentar incendiar la casa del presunto abusador de sus hijas

El hecho ocurrió en el Lote Hogar 33. Tras enterarse del ataque sexual a las menores, el hombre acudió a la vivienda del acusado con un bidón de nafta.

Lo que comenzó como un terrible descubrimiento familiar terminó en una jornada de violencia extrema que mantiene a un hombre debatiéndose entre la vida y la muerte. Este martes 27 de enero, la tensión estalló en el Lote Hogar 33, en Rawson donde la justicia por mano propia derivó en un enfrentamiento masivo entre parientes.

El detonante: una denuncia de abuso

Según la reconstrucción del fiscal José Plaza, de la UFI Genérica, a sanjuan8.com el conflicto se originó a raíz de una denuncia por abuso sexual radicada por la madre de las menores contra un familiar directo de apellido Mercado. Las víctimas serían sobrinas del presunto agresor y ambos núcleos familiares residen a escasos metros de distancia.

Al tomar conocimiento del ultraje, el padre de las niñas quien reside en el barrio Valle Grande y cuya identidad se preserva, acompañado por su hermano (tío de las pequeñas), se dirigió a la vivienda de los padres del acusado con un bidón de nafta.

El informe fiscal detalló que, una vez en el domicilio de los Mercado, el hombre comenzó a rociar la propiedad con combustible. En medio del caos, la nafta alcanzó a un hermano del presunto abusador, lo que desató una violenta pelea entre ambos bandos.

"Se trata de determinar si las lesiones de gravedad fueron producto de un golpe directo o de una caída durante la gresca", explicaron fuentes judiciales.

El parte médico

El saldo de la disputa:

  • El padre de las niñas: Se encuentra en estado crítico e internado bajo pronóstico reservado tras caerse o recibir un golpe en la cabeza.

  • El tío de las niñas: este jueves recibió el alta médica tras ser atendido por lesiones menores.

  • Una mujer (tía de las niñas): También resultó internada, aunque se encuentra fuera de peligro.

Por ahora, la justicia se enfrenta ahora a un "laberinto" de causas. Por un lado, la UFI ANIVI investiga la denuncia original por el abuso de las menores. Por otro, la UFI Genérica tramita las denuncias cruzadas por el ataque: los padres del presunto abusador denunciaron al padre de las niñas por el intento de incendio, mientras que la familia de las víctimas denunció la agresión que dejó al hombre en estado crítico.

Por el momento, el barrio permanece con custodia policial mínima para evitar nuevos enfrentamientos entre vecinos y familiares.

