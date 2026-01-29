Quedó grave tras intentar incendiar la casa del presunto abusador de sus hijas

El informe fiscal detalló que, una vez en el domicilio de los Mercado, el hombre comenzó a rociar la propiedad con combustible. En medio del caos, la nafta alcanzó a un hermano del presunto abusador, lo que desató una violenta pelea entre ambos bandos.

"Se trata de determinar si las lesiones de gravedad fueron producto de un golpe directo o de una caída durante la gresca", explicaron fuentes judiciales.

El parte médico

El saldo de la disputa:

El padre de las niñas: Se encuentra en estado crítico e internado bajo pronóstico reservado tras caerse o recibir un golpe en la cabeza.

El tío de las niñas: este jueves recibió el alta médica tras ser atendido por lesiones menores.

Una mujer (tía de las niñas): También resultó internada, aunque se encuentra fuera de peligro.

Por ahora, la justicia se enfrenta ahora a un "laberinto" de causas. Por un lado, la UFI ANIVI investiga la denuncia original por el abuso de las menores. Por otro, la UFI Genérica tramita las denuncias cruzadas por el ataque: los padres del presunto abusador denunciaron al padre de las niñas por el intento de incendio, mientras que la familia de las víctimas denunció la agresión que dejó al hombre en estado crítico.

Por el momento, el barrio permanece con custodia policial mínima para evitar nuevos enfrentamientos entre vecinos y familiares.