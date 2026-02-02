Regresaron los brigadistas sanjuaninos tras enfrentar incendios históricos

Capacitación y debut en terreno hostil

El grupo partió de San Juan el viernes 30 de enero y arribó al área afectada el sábado al mediodía. Al llegar, los efectivos recibieron una capacitación específica a cargo del Servicio Nacional de Lucha contra el Fuego antes de iniciar las tareas operativas.

Sin embargo, el primer contacto con el incendio evidenció la complejidad del escenario. El domingo a las 17.30, todo el personal debió ser evacuado de urgencia debido a ráfagas de viento con direcciones variables que arrojaban focos activos sobre los brigadistas, haciendo imposible sostener el trabajo en el lugar.

Vegetación altamente combustible y fuego descontrolado

Las condiciones naturales de la región jugaron un rol determinante en la magnitud del incendio. La sequedad extrema, la acumulación de material vegetal y la presencia de especies como ciprés, coigüe y ñire, que liberan resinas altamente combustibles, favorecieron una rápida propagación de las llamas.

Según detallaron las autoridades a cargo del operativo, se registraron llamas de entre 30 y 40 metros de altura, producto de incendios de copa y focos subterráneos difíciles de controlar por la profundidad del fuego y el colchón de hojarasca acumulado en el suelo.

Liderazgo sanjuanino en el frente de combate

Debido a su alto nivel de capacitación, el personal sanjuanino fue designado para coordinar a 25 efectivos de Bomberos de la provincia de San Luis. Las tareas se organizaron en dos frentes principales:

Ataque directo , enfrentando las llamas en primera línea.

Tareas de franqueo, con apertura de brechas y caminos para permitir el ingreso de otras cuadrillas.

Las jornadas laborales se extendieron entre 10 y 14 horas diarias, muchas veces en sectores de muy difícil acceso, donde el avance solo era posible a pie o mediante balsas.

Regreso y evaluación de un relevo

El convenio inicial de colaboración establece un plazo de 10 días, por lo que este lunes 2 de febrero sería la última jornada operativa del contingente en Chubut. El regreso está previsto para el martes 3 a las 8 de la mañana, con arribo a San Juan durante la tarde del miércoles.

No obstante, las autoridades provinciales analizan la posibilidad de enviar un relevo, decisión que dependerá de la evolución del fuego, las condiciones climáticas y los requerimientos que formule la Agencia Federal de Emergencias. De concretarse, el nuevo contingente estaría integrado por la misma cantidad de efectivos.

Si bien se registró un leve descenso de temperatura y existen probabilidades de lluvia, las condiciones siguen siendo inestables, con vientos variables que complican el control de los focos activos.

Una misión marcada por el esfuerzo y la cooperación

La participación sanjuanina se dio a pedido de la Nación, en el marco del Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Desde los organismos de seguridad y protección civil destacaron el profesionalismo, la experiencia y el compromiso del personal enviado, que ya ha intervenido en emergencias similares tanto dentro como fuera del país.

Mientras se aguarda una definición sobre un eventual relevo, el regreso del primer contingente marca el cierre de una misión atravesada por el riesgo permanente, el esfuerzo extremo y la cooperación interprovincial frente a uno de los incendios forestales más complejos de la temporada en la Patagonia.