"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > NAFTA

Ajuste de cuentas: obligan a un hombre a tomar nafta y dejan a otro inconsciente

Familiares de dos niñas que habrían sido víctimas de abuso atacaron violentamente a los familiares del acusado. El presunto abusador ya se encuentra detenido a disposición de ANIVI.

Un hecho de extrema violencia sacudió al departamento de Pocito en las últimas horas, luego de que se conociera una denuncia por presunto abuso sexual contra dos menores de edad. En lo que se investiga como un ajuste de cuentas, familiares de las víctimas atacaron ferozmente a dos hermanos del acusado, dejando un saldo de heridos de gravedad.

Según informaron fuentes policiales a sanjuan8.com, uno de los hermanos fue golpeado hasta quedar inconsciente, presentando un cuadro de traumatismo encéfalo craneano (TEC) y pérdida de conocimiento. El ataque no terminó allí: a un segundo hermano lo habrían obligado a ingerir nafta, lo que le provocó una intoxicación severa y quemaduras en las vías respiratorias.

Las víctimas del ataque fueron trasladadas de urgencia, permaneciendo con pronóstico reservado debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante la agresión e internadas en el hospital Guillermo Rawson.

Te puede interesar...

Respecto a la causa original, las autoridades confirmaron que el hombre acusado de los abusos ya ha sido localizado y se encuentra detenido. Debido a que las víctimas son menores de edad, en el caso interviene el centro especializado ANIVI, que ya inició el protocolo de contención y recolección de testimonios para avanzar con la imputación judicial.

Temas

Te puede interesar