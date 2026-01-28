Un hecho de extrema violencia sacudió al departamento de Pocito en las últimas horas, luego de que se conociera una denuncia por presunto abuso sexual contra dos menores de edad. En lo que se investiga como un ajuste de cuentas, familiares de las víctimas atacaron ferozmente a dos hermanos del acusado, dejando un saldo de heridos de gravedad.
Ajuste de cuentas: obligan a un hombre a tomar nafta y dejan a otro inconsciente
Familiares de dos niñas que habrían sido víctimas de abuso atacaron violentamente a los familiares del acusado. El presunto abusador ya se encuentra detenido a disposición de ANIVI.