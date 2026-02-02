"
Camino al Mundial: Argentina busca nuevos rivales tras suspender amistosos

A pocos meses del Mundial 2026, la Selección argentina suspendió los dos amistosos previstos para junio y trabaja contrarreloj para definir nuevos rivales. La Finalissima ante España, en marzo, es el gran compromiso confirmado.

La Selección argentina se prepara para afrontar uno de los años más exigentes de su historia reciente. A la defensa del título en el Mundial 2026 se suma un compromiso de alto impacto: la Finalissima ante España, programada para marzo. En ese contexto, la planificación deportiva se volvió una prioridad para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En las últimas horas se confirmó que quedaron cancelados los dos amistosos que el equipo dirigido por Lionel Scaloni iba a disputar antes de su debut mundialista ante Argelia, en Estados Unidos. Los encuentros habían sido anunciados meses atrás y estaban previstos frente a México y Honduras, pero finalmente no se llevarán a cabo.

Ante este escenario, la dirigencia de AFA trabaja contrarreloj para conseguir dos nuevos rivales, con el objetivo de no alterar la preparación del plantel. Los partidos deberían disputarse dentro de los primeros diez días de junio, antes del traslado del seleccionado a Kansas City, ciudad elegida como base previa al inicio de la Copa del Mundo.

Por el momento, los únicos compromisos confirmados para 2026 están fijados para el mes de marzo. El 27 de marzo, Argentina enfrentará a España en Qatar, en el duelo que definirá la Finalissima entre los campeones de América y Europa. Cuatro días después, el 31 de marzo, el seleccionado nacional jugará un amistoso frente al combinado local, también en suelo qatarí.

La estadía en Medio Oriente se extenderá por ocho días, en lo que será un regreso simbólico al país donde la Albiceleste conquistó el Mundial 2022. Mientras tanto, el cuerpo técnico y los dirigentes continúan ajustando el calendario para llegar en las mejores condiciones a la gran cita de 2026.

