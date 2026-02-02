Camino al Mundial: Argentina busca nuevos rivales tras suspender amistosos

En las últimas horas se confirmó que quedaron cancelados los dos amistosos que el equipo dirigido por Lionel Scaloni iba a disputar antes de su debut mundialista ante Argelia, en Estados Unidos. Los encuentros habían sido anunciados meses atrás y estaban previstos frente a México y Honduras, pero finalmente no se llevarán a cabo.

Ante este escenario, la dirigencia de AFA trabaja contrarreloj para conseguir dos nuevos rivales, con el objetivo de no alterar la preparación del plantel. Los partidos deberían disputarse dentro de los primeros diez días de junio, antes del traslado del seleccionado a Kansas City, ciudad elegida como base previa al inicio de la Copa del Mundo.