La Selección argentina se prepara para afrontar uno de los años más exigentes de su historia reciente. A la defensa del título en el Mundial 2026 se suma un compromiso de alto impacto: la Finalissima ante España, programada para marzo. En ese contexto, la planificación deportiva se volvió una prioridad para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Camino al Mundial: Argentina busca nuevos rivales tras suspender amistosos
A pocos meses del Mundial 2026, la Selección argentina suspendió los dos amistosos previstos para junio y trabaja contrarreloj para definir nuevos rivales. La Finalissima ante España, en marzo, es el gran compromiso confirmado.