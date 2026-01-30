Lo que debía ser el cierre de unas vacaciones de verano terminó en una verdadera pesadilla para una familia sanjuanina en Chile. Este viernes 30 de enero, alrededor de las 8:00 horas, los turistas descubrieron que su camioneta Toyota SW4 había sido robada del interior del complejo Costa Marina, ubicado detrás del casino Enjoy, en la ciudad de La Serena.
Amargo regreso: le robaron la camioneta a una familia sanjuanina en La Serena
Los damnificados se dieron cuenta del robo este viernes por la mañana cuando cargaban el equipaje para emprender el viaje de retorno a San Juan.