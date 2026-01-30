"
Amargo regreso: le robaron la camioneta a una familia sanjuanina en La Serena

Los damnificados se dieron cuenta del robo este viernes por la mañana cuando cargaban el equipaje para emprender el viaje de retorno a San Juan.

Lo que debía ser el cierre de unas vacaciones de verano terminó en una verdadera pesadilla para una familia sanjuanina en Chile. Este viernes 30 de enero, alrededor de las 8:00 horas, los turistas descubrieron que su camioneta Toyota SW4 había sido robada del interior del complejo Costa Marina, ubicado detrás del casino Enjoy, en la ciudad de La Serena.

El robo fue un día antes

Aunque la familia advirtió la ausencia del vehículo recién esta mañana cuando se preparaban para cargar las valijas y regresar a la provincia, el robo se habría producido mucho antes. Tras realizar la denuncia, los registros de seguridad del complejo revelaron un dato clave: las cámaras captaron la salida de la camioneta el jueves 29 de enero a las 14:30, apenas dos horas después de que los propietarios la dejaran estacionada.

El hecho ha generado gran indignación, ya que el vehículo fue retirado del predio a plena luz del día sin que la seguridad del lugar advirtiera ninguna irregularidad en el momento.

Búsqueda desesperada

Los damnificados se encuentran realizando los trámites legales ante las autoridades trasandinas y solicitan la colaboración de cualquier persona que pueda haber visto el vehículo circulando por la zona de la Avenida del Mar o rutas aledañas.

Fuente: Región Binacional

