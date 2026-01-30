Amargo regreso: le robaron la camioneta a una familia sanjuanina en La Serena

El robo fue un día antes

Aunque la familia advirtió la ausencia del vehículo recién esta mañana cuando se preparaban para cargar las valijas y regresar a la provincia, el robo se habría producido mucho antes. Tras realizar la denuncia, los registros de seguridad del complejo revelaron un dato clave: las cámaras captaron la salida de la camioneta el jueves 29 de enero a las 14:30, apenas dos horas después de que los propietarios la dejaran estacionada.

El hecho ha generado gran indignación, ya que el vehículo fue retirado del predio a plena luz del día sin que la seguridad del lugar advirtiera ninguna irregularidad en el momento.