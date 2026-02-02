"
El Mercado Artesanal Luisa Escudero lanza su agenda de talleres para febrero

Con opciones para niños y adultos, el centro cultural ofrece una variada programación que incluye cerámica, telar, moda circular y más.

Durante este mes de febrero, el Mercado Artesanal Luisa Escudero se convierte en un espacio de aprendizaje y expresión artística. La institución ha diseñado una grilla que abarca desde oficios textiles hasta artes plásticas, con propuestas aranceladas y una opción gratuita de tintes naturales.

A continuación, el cronograma detallado de las actividades:

Talleres para Público General (Adultos y Jóvenes)

  • Cerámica (Collar de mesa): Dictado por Mariela Tantén. Se trabajará con arcilla como material decorativo.

    • Días: Martes 3 y sábado 7 de febrero.

    • Horario: 10:00 a 12:00.

  • Moda Circular: A cargo de Gabriela Lucero. Intervención de prendas con bordado, pedrería y estampado.

    • Días: Viernes 6, 13, 20 y 27 de febrero.

    • Horario: 09:30 a 11:30.

  • Crochet (Riñonera): Dictado por Marisa Raboy. Aprendizaje de puntos básicos en hilo de algodón.

    • Días: 10, 12, 19 y 24 de febrero.

    • Horario: 09:30 a 11:00.

Propuestas Gratuitas

El Taller de Tintes Naturales, a cargo de Miriam Rodríguez, se desarrollará el sábado 21 de febrero. Esta clase intensiva permitirá aprender la extracción de pigmentos de recursos naturales para textiles. Cabe destacar que, debido al gran interés, los cupos para esta actividad ya se encuentran completos.

Esta iniciativa del Mercado Artesanal Luisa Escudero refuerza el compromiso de la provincia con la preservación de los saberes artesanales y el acceso a la cultura para todas las edades.

