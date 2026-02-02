Durante este mes de febrero, el Mercado Artesanal Luisa Escudero se convierte en un espacio de aprendizaje y expresión artística. La institución ha diseñado una grilla que abarca desde oficios textiles hasta artes plásticas, con propuestas aranceladas y una opción gratuita de tintes naturales.
El Mercado Artesanal Luisa Escudero lanza su agenda de talleres para febrero
Con opciones para niños y adultos, el centro cultural ofrece una variada programación que incluye cerámica, telar, moda circular y más.