Tras el descenso, San Martín apuesta a la Reserva en el Torneo Proyección

Formato y calendario del Torneo Proyección 2026

La temporada del Torneo Proyección estará dividida, como es habitual, en Apertura y Clausura. El Apertura comenzó el 3 de marzo y se extenderá hasta el 18 de junio, con una fase regular de 17 fechas, más una jornada especial destinada a los clásicos interzonales, que se disputarán en la décima fecha.

Una de las principales novedades de esta edición es el cambio en el sistema de clasificación. A diferencia del torneo anterior, solo los cuatro primeros de cada zona accederán a los cuartos de final, lo que eleva la exigencia y obliga a sostener un rendimiento constante a lo largo de toda la fase inicial.

Las instancias decisivas ya tienen fechas confirmadas: los cuartos de final se jugarán el 24 de junio, las semifinales el 30 de junio y la final está programada para el 5 de julio, donde se coronará al primer campeón del año en la categoría.

Otro aspecto a tener en cuenta es que el calendario no se detendrá durante el Mundial, salvo en las fechas en las que tenga compromisos la Selección Argentina o cuando el torneo de Primera División programe jornadas entre semana. La intención es mantener un ritmo competitivo sostenido, clave para el desarrollo de los juveniles.

Primera fecha: agenda completa

La primera fecha del Torneo Proyección se repartirá entre martes, miércoles y jueves, con una intensa agenda de partidos:

Martes 3 de febrero (17 hs): San Lorenzo vs. Rosario Central; Aldosivi vs. Atlético Tucumán; Gimnasia LP vs. Unión; Colón vs. Estudiantes; Deportivo Riestra vs. Independiente; Newell’s vs. Huracán.

Miércoles 4 de febrero (17 hs): Vélez vs. Banfield; Racing vs. Barracas Central; Sarmiento vs. Gimnasia de Mendoza; Instituto vs. Tigre; Lanús vs. Ferro; Belgrano vs. Boca.

Jueves 5 de febrero: A las 17 hs, Argentinos vs. Godoy Cruz; Defensa y Justicia vs. Estudiantes de Río IV; San Martín SJ vs. Platense; Independiente Rivadavia vs. Atlético Rafaela. A las 20 hs, River vs. Talleres. A las 21 hs, Central Córdoba vs. Quilmes.

Con un formato más exigente y el antecedente de una buena temporada, la Reserva de San Martín inicia un nuevo desafío con el objetivo de afianzarse, competir y proyectar talento en el máximo nivel juvenil del país.