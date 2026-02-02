"
Tras el descenso, San Martín apuesta a la Reserva en el Torneo Proyección

Luego del descenso, San Martín vuelve a competir en el Torneo Proyección de AFA con su Reserva. El debut será este jueves ante Platense, en San Juan, por la primera fecha del Apertura.

Luego del golpe que significó perder la plaza en Primera División, San Martín de San Juan comenzó a mirar hacia adelante y encontró en su Reserva una nueva oportunidad de crecimiento. El conjunto verdinegro volverá a competir en el Torneo Proyección de AFA, enfrentando nuevamente a los mejores equipos del fútbol argentino en la máxima categoría juvenil.

El regreso a la competencia se hará efectivo este jueves, cuando los Pibes Verdinegros reciban a Platense en San Juan, por la primera fecha del Torneo Apertura, correspondiente a la Zona B. El encuentro se disputará desde las 17 horas, en el Predio Emmanuel Mas.

La expectativa está respaldada por el rendimiento mostrado durante 2025. En el Torneo Apertura, San Martín realizó una buena campaña y alcanzó las semifinales, instancia en la que cayó frente a Boca. En el Clausura, en tanto, quedó a un paso de la clasificación, consolidando un proceso que ahora buscará continuidad y mayor regularidad.

Formato y calendario del Torneo Proyección 2026

La temporada del Torneo Proyección estará dividida, como es habitual, en Apertura y Clausura. El Apertura comenzó el 3 de marzo y se extenderá hasta el 18 de junio, con una fase regular de 17 fechas, más una jornada especial destinada a los clásicos interzonales, que se disputarán en la décima fecha.

Una de las principales novedades de esta edición es el cambio en el sistema de clasificación. A diferencia del torneo anterior, solo los cuatro primeros de cada zona accederán a los cuartos de final, lo que eleva la exigencia y obliga a sostener un rendimiento constante a lo largo de toda la fase inicial.

Las instancias decisivas ya tienen fechas confirmadas: los cuartos de final se jugarán el 24 de junio, las semifinales el 30 de junio y la final está programada para el 5 de julio, donde se coronará al primer campeón del año en la categoría.

Otro aspecto a tener en cuenta es que el calendario no se detendrá durante el Mundial, salvo en las fechas en las que tenga compromisos la Selección Argentina o cuando el torneo de Primera División programe jornadas entre semana. La intención es mantener un ritmo competitivo sostenido, clave para el desarrollo de los juveniles.

Primera fecha: agenda completa

La primera fecha del Torneo Proyección se repartirá entre martes, miércoles y jueves, con una intensa agenda de partidos:

  • Martes 3 de febrero (17 hs):

    San Lorenzo vs. Rosario Central; Aldosivi vs. Atlético Tucumán; Gimnasia LP vs. Unión; Colón vs. Estudiantes; Deportivo Riestra vs. Independiente; Newell’s vs. Huracán.

  • Miércoles 4 de febrero (17 hs):

    Vélez vs. Banfield; Racing vs. Barracas Central; Sarmiento vs. Gimnasia de Mendoza; Instituto vs. Tigre; Lanús vs. Ferro; Belgrano vs. Boca.

  • Jueves 5 de febrero:

    A las 17 hs, Argentinos vs. Godoy Cruz; Defensa y Justicia vs. Estudiantes de Río IV; San Martín SJ vs. Platense; Independiente Rivadavia vs. Atlético Rafaela.

    A las 20 hs, River vs. Talleres.

    A las 21 hs, Central Córdoba vs. Quilmes.

Con un formato más exigente y el antecedente de una buena temporada, la Reserva de San Martín inicia un nuevo desafío con el objetivo de afianzarse, competir y proyectar talento en el máximo nivel juvenil del país.

