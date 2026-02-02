Qué debo hacer si me transfirieron dinero por error y me contactaron por redes

El impulso inicial suele ser devolver el dinero de inmediato. Sin embargo, hacerlo sin intervención del banco puede generar problemas legales, impositivos y penales. Una modalidad frecuente consiste en transferencias hechas desde cuentas robadas o comprometidas, seguidas de un pedido de devolución a un alias distinto. En ese esquema, quien devuelve el dinero queda expuesto si luego el verdadero titular denuncia la operación.

Además, una retransferencia directa puede implicar costos bancarios, impuestos al crédito o retenciones automáticas, aun cuando no se haya realizado ninguna operación real. En los hechos, el error ajeno puede transformarse en un perjuicio propio.

image

Frente a una transferencia equivocada, la recomendación es clara: no devolver el dinero por cuenta propia. El procedimiento correcto es informar al banco y solicitar la anulación de la operación. Son las entidades las que deben verificar el origen, contactar al banco emisor y resolver la devolución sin afectar al cliente que recibió el dinero por error.

Este trámite puede demorar varios días, pero evita costos, bloquea posibles estafas y deja respaldo formal ante cualquier reclamo futuro. También impide que ese dinero sea interpretado como un ingreso no declarado, algo especialmente sensible para monotributistas o trabajadores independientes.

¿Es delito no devolver el dinero?

Recibir dinero por error no es delito. Pero retenerlo deliberadamente puede derivar en una figura penal vinculada a la apropiación indebida. En algunos casos se trata de delitos leves que pueden resolverse con multas, pero el escenario depende de la conducta posterior: si hubo aviso, si existió negativa a devolver y si se ignoraron intimaciones formales.

Lo que comienza como un error técnico puede terminar, sin buscarlo, en una causa judicial.

image

Otro fenómeno en crecimiento es la exposición pública en redes sociales. Frente a la falta de respuesta inmediata, algunas personas publican nombres, fotos, direcciones o datos personales para presionar una devolución. Esa práctica, conocida como doxing, no es inocua y puede generar nuevos conflictos legales.

Aunque no esté tipificada de forma específica en la legislación argentina, la difusión de datos personales puede encuadrar en amenazas, coacción o violación de la privacidad. En lugar de resolver el problema, muchas veces abre otro frente judicial.

image

El dinero digital circula más rápido que las costumbres y, en muchos casos, más rápido que el conocimiento de las reglas. Transferir sin verificar un alias, confiar en mensajes apurados o intentar resolver errores fuera del sistema bancario son prácticas que se repiten todos los días.

La conclusión es simple y preventiva: verificar antes de transferir, no devolver dinero por fuera del banco, no exponer a nadie en redes y acudir siempre a los canales formales. En un contexto donde los errores y las estafas conviven, la atención y la responsabilidad siguen siendo la mejor defensa.

Por Gabriel Rotter.