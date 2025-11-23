Dos detenidos en hechos policiales: un intento de robo y un hurto en Chimbas

El aprehendido fue identificado como Julio César Hausen, de 52 años, señalado como el autor del hecho. La víctima, un hombre de 37 años, dio aviso a la Policía tras advertir el intento de robo.

Según el informe, los efectivos observaron a un sujeto de contextura delgada, vestido con pantalón corto negro y remera oscura, quien al ver la presencia policial escapó por los techos colindantes. Luego ingresó por el techo de una vivienda abandonada, donde finalmente fue detenido.

Hausen quedó a disposición de la UFI N° Flagrancia.

Hurto simple en Chimbas

En otro hecho, la Comisaría 17° intervino ante un caso de hurto simple ocurrido en Calle Profesor Mercedes Gallardo Valvez, en el Barrio Monseñor Báez Laspiur, Chimbas.

La acusada fue identificada como Florencia Anabel Andrada, de 28 años. El damnificado, un hombre de 42 años, denunció la sustracción de dos ventanas de aluminio de 1,20 metros por 0,45 metros, color blanco.

Por disposición del Dr. Quiroga, las ventanas fueron entregadas en el lugar. Andrada quedó a disposición de la UFI Flagrancia.