Se cayó al ayudar a empujar un vehículo y lo atropellaron: fue hospitalizado

Un hombre de unos 70 años terminó herido en Jáchal tras caer mientras ayudaba a empujar un utilitario averiado. El carro que tiraba el vehículo lo atropelló y fue trasladado al hospital San Roque.

Un hecho tan inesperado como lamentable ocurrió la tarde del sábado 22 de noviembre en Jáchal, cuando un vecino de alrededor de 70 años, identificado con el apellido Gómez, terminó herido mientras intentaba colaborar con un conductor cuyo utilitario se había detenido por un desperfecto mecánico.

El episodio tuvo lugar en calle Sarmiento, a pocos metros de la intersección con calle San Juan. Allí, un utilitario blanco quedó inmovilizado en plena vía pública y Gómez, conocido en la zona por su predisposición para ayudar, se acercó para asistir al conductor. La maniobra consistía en empujar el vehículo para intentar que volviera a arrancar.

Sin embargo, en medio del esfuerzo, el hombre perdió el equilibrio y cayó de manera abrupta sobre el asfalto. En ese instante, y de forma accidental, fue arrollado por un carro que era tirado por el mismo utilitario que intentaban poner nuevamente en marcha. El impacto le provocó un fuerte dolor en la cadera, lo que generó inmediata preocupación entre quienes presenciaron la secuencia.

Rápidamente los vecinos dieron aviso al servicio de emergencias. Una ambulancia del Hospital San Roque acudió al lugar y el personal médico trasladó al hombre para una evaluación más profunda, ante las dificultades para moverse y el golpe sufrido. Hasta el momento, no trascendieron detalles oficiales acerca de su diagnóstico.

El hecho generó conmoción en la zona, tanto por la dinámica del accidente como por la intención solidaria con la que Gómez intervino antes de resultar herido.

