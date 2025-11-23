Un hecho tan inesperado como lamentable ocurrió la tarde del sábado 22 de noviembre en Jáchal, cuando un vecino de alrededor de 70 años, identificado con el apellido Gómez, terminó herido mientras intentaba colaborar con un conductor cuyo utilitario se había detenido por un desperfecto mecánico.
Se cayó al ayudar a empujar un vehículo y lo atropellaron: fue hospitalizado
