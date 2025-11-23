Se cayó al ayudar a empujar un vehículo y lo atropellaron: fue hospitalizado

El episodio tuvo lugar en calle Sarmiento, a pocos metros de la intersección con calle San Juan. Allí, un utilitario blanco quedó inmovilizado en plena vía pública y Gómez, conocido en la zona por su predisposición para ayudar, se acercó para asistir al conductor. La maniobra consistía en empujar el vehículo para intentar que volviera a arrancar.

Sin embargo, en medio del esfuerzo, el hombre perdió el equilibrio y cayó de manera abrupta sobre el asfalto. En ese instante, y de forma accidental, fue arrollado por un carro que era tirado por el mismo utilitario que intentaban poner nuevamente en marcha. El impacto le provocó un fuerte dolor en la cadera, lo que generó inmediata preocupación entre quienes presenciaron la secuencia.