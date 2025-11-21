Otro episodio de inseguridad ocurrió en las últimas horas en el barrio Bardiani, en Capital, donde un joven denunció que le robaron su moto, valuada en más de $5 millones. Según su declaración, había dejado el rodado asegurado con traba y candado, pero aun así los delincuentes lograron llevárselo.
Inseguridad en Capital: robaron una moto valuada en $5 millones
