Inseguridad en Capital: robaron una moto valuada en $5 millones

El damnificado se encontró con la sorpresa al salir y notar que la moto ya no estaba en el lugar. De inmediato, radicó la denuncia en la comisaría correspondiente.

La Policía trabaja ahora en la investigación del hecho, recabando datos en la zona y analizando posibles cámaras de seguridad para intentar dar con los responsables y recuperar el vehículo.