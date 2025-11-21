"
Inseguridad en Capital: robaron una moto valuada en $5 millones

Un joven del barrio Bardiani denunció que delincuentes se llevaron su costosa moto a pesar de haberla dejado con traba y candado.

Otro episodio de inseguridad ocurrió en las últimas horas en el barrio Bardiani, en Capital, donde un joven denunció que le robaron su moto, valuada en más de $5 millones. Según su declaración, había dejado el rodado asegurado con traba y candado, pero aun así los delincuentes lograron llevárselo.

El damnificado se encontró con la sorpresa al salir y notar que la moto ya no estaba en el lugar. De inmediato, radicó la denuncia en la comisaría correspondiente.

La Policía trabaja ahora en la investigación del hecho, recabando datos en la zona y analizando posibles cámaras de seguridad para intentar dar con los responsables y recuperar el vehículo.

