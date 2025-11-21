La Unidad Rural N° 4 ejecutó un importante operativo en el departamento Sarmiento, donde se investigaba la venta y comercialización ilegal de aves autóctonas. Con orden del Juzgado de Paz departamental, a cargo de la Dra. Barassi, se llevaron adelante tres medidas judiciales que permitieron desarticular parte del circuito clandestino.
Sarmiento: rescataron 36 aves y detuvieron a dos personas
