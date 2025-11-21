"
Sarmiento: rescataron 36 aves y detuvieron a dos personas

La Unidad Rural N° 4 desarticuló un circuito de venta ilegal de aves autóctonas en tres allanamientos ordenados por la Justicia.

La Unidad Rural N° 4 ejecutó un importante operativo en el departamento Sarmiento, donde se investigaba la venta y comercialización ilegal de aves autóctonas. Con orden del Juzgado de Paz departamental, a cargo de la Dra. Barassi, se llevaron adelante tres medidas judiciales que permitieron desarticular parte del circuito clandestino.

Durante los allanamientos se secuestraron 36 aves protegidas, entre ellas benteveos, diucas, loicas, chamuchinas, chiriguas, piquito de oro y cardenal copete rojo. Además, se encontraron trampas, jaulas y otros elementos utilizados para la captura y el cautiverio de fauna silvestre.

El procedimiento contó con la intervención de la Dirección de Tenencia y Rescate de Aves Silvestres, que trasladó a los animales a una veterinaria para su evaluación y recuperación.

Los sospechosos, Juan Esquivel (35) y Gladys Esquivel (31), fueron notificados por infracción a las leyes 606-L y 941-R, que prohíben la captura, tenencia y comercialización de especies autóctonas.

