Sarmiento: rescataron 36 aves y detuvieron a dos personas

Durante los allanamientos se secuestraron 36 aves protegidas, entre ellas benteveos, diucas, loicas, chamuchinas, chiriguas, piquito de oro y cardenal copete rojo. Además, se encontraron trampas, jaulas y otros elementos utilizados para la captura y el cautiverio de fauna silvestre.

El procedimiento contó con la intervención de la Dirección de Tenencia y Rescate de Aves Silvestres, que trasladó a los animales a una veterinaria para su evaluación y recuperación.