Dos casos, dos detenidos: persecución y robos frustrados en plena calle

Todo comenzó cuando una agente policial que realizaba guardia a pie en la intersección de calle Paraná y Tucumán pidió apoyo urgente. La efectivo informó que perseguía a un hombre que acababa de arrebatarle el celular a una mujer de 38 años.

image

Según fuentes policiales, el sospechoso —un hombre de tez trigueña y alrededor de 1,75 metros de altura— escapó por calle Paraná hacia el este. La corrida continuó hasta prolongación Rioja, donde el delincuente se cruzó con una mujer vestida con pantalón corto blanco y campera verde. En cuestión de segundos, le entregó el teléfono robado y siguió su fuga, logrando evitar ser capturado.

La mujer fue detenida de inmediato. Durante la requisa de urgencia, los efectivos le secuestraron un celular negro oculto entre sus prendas, que coincidía con el sustraído momentos antes. El operativo se tornó tenso debido a que vecinos comenzaron a arrojar objetos contra la policía, obligando a un rápido retiro de la zona.

El Ministerio Público Fiscal dispuso el traslado de la acusada y la intervención de la U.F.I. de Flagrancia, al tratarse de una detención realizada inmediatamente después del hecho.

Un joven quedó detenido tras presentarse con una bicicleta robada

El segundo hecho ocurrió en La Bebida, Rivadavia, donde un hombre fue aprehendido cuando circulaba con una bicicleta robada y terminó siendo trasladado a la Comisaría 34°.

image

El detenido fue identificado como Kevin Maximiliano Chena, quien llegó a la seccional acompañado por dos hombres que se presentaron de forma espontánea junto a él y con el rodado.

Según informaron, Chena habría tomado la bicicleta desde la vereda de un local comercial de la zona. El damnificado denunció la sustracción de una bicicleta rodado 29, tipo mountain bike, de color blanco con detalles turquesa y rosa y sin marca identificable.

La U.F.I. Flagrancia intervino en el caso y dispuso el secuestro de la bicicleta como evidencia del hurto.