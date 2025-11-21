La primera noche de la FNS dejó 8 detenidos y 15 atenciones sanitarias leves

En paralelo, los equipos de Salud Pública realizaron 15 intervenciones médicas por malestares leves, entre ellos mareos, golpes menores y descompensaciones asociadas al calor y a la gran concentración de público. Todas las atenciones fueron resueltas en el lugar sin necesidad de traslados.

A pesar de estos episodios, el evento continuó con normalidad y las autoridades destacaron el trabajo preventivo desplegado para garantizar la seguridad de los asistentes.