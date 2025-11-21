La celebración, que reunió a miles de sanjuaninos, también dejó un saldo operativo para las fuerzas de seguridad y los equipos sanitarios. Según informaron fuentes oficiales, ocho personas fueron aprehendidas por disturbios dentro del predio, sin que los incidentes escalaran a situaciones de mayor gravedad.
La primera noche de la FNS dejó 8 detenidos y 15 atenciones sanitarias leves
Durante la última jornada de la Fiesta Nacional del Sol se registraron disturbios que terminaron con 8 personas aprehendidas.