Policiales > FNS

La primera noche de la FNS dejó 8 detenidos y 15 atenciones sanitarias leves

Durante la última jornada de la Fiesta Nacional del Sol se registraron disturbios que terminaron con 8 personas aprehendidas.

La celebración, que reunió a miles de sanjuaninos, también dejó un saldo operativo para las fuerzas de seguridad y los equipos sanitarios. Según informaron fuentes oficiales, ocho personas fueron aprehendidas por disturbios dentro del predio, sin que los incidentes escalaran a situaciones de mayor gravedad.

En paralelo, los equipos de Salud Pública realizaron 15 intervenciones médicas por malestares leves, entre ellos mareos, golpes menores y descompensaciones asociadas al calor y a la gran concentración de público. Todas las atenciones fueron resueltas en el lugar sin necesidad de traslados.

A pesar de estos episodios, el evento continuó con normalidad y las autoridades destacaron el trabajo preventivo desplegado para garantizar la seguridad de los asistentes.

