Domingo de cierre en la FNS: Pijama Party se suma con un show a pura energía

La inclusión del grupo se resolvió a último momento y apunta a ofrecer un final festivo especialmente orientado al público joven, que acompañó en gran número cada una de las noches del evento.

Durante toda la jornada, la feria temática y los stands institucionales funcionarán con normalidad. Los visitantes podrán recorrer propuestas gastronómicas, artesanías, espectáculos y actividades interactivas para familias y turistas.