Domingo de cierre en la FNS: Pijama Party se suma con un show a pura energía

La última jornada de la Fiesta Nacional del Sol 2025 llega con un cierre reforzado: Pijama Party se suma a la grilla y habrá feria, gastronomía y colectivos gratuitos durante toda la jornada.

Este domingo se desarrolla la última jornada de la Fiesta Nacional del Sol 2025 y la organización decidió sumar una sorpresa para el cierre. La banda Pijama Party fue incorporada a la programación oficial y se presentará en el escenario Energético, según confirmó la secretaria de Turismo, Belén Barboza.

La inclusión del grupo se resolvió a último momento y apunta a ofrecer un final festivo especialmente orientado al público joven, que acompañó en gran número cada una de las noches del evento.

Durante toda la jornada, la feria temática y los stands institucionales funcionarán con normalidad. Los visitantes podrán recorrer propuestas gastronómicas, artesanías, espectáculos y actividades interactivas para familias y turistas.

También seguirá activo el servicio gratuito de colectivos de la Red Tulum. Los micros mantendrán los mismos horarios y circuitos especiales hacia el Estadio del Bicentenario y los puntos de retorno, garantizando traslados seguros durante toda la noche.

Con esta programación reforzada, la provincia espera un gran marco de público para despedir una edición que ya se posicionó como una de las más convocantes de los últimos años.

