Este domingo se desarrolla la última jornada de la Fiesta Nacional del Sol 2025 y la organización decidió sumar una sorpresa para el cierre. La banda Pijama Party fue incorporada a la programación oficial y se presentará en el escenario Energético, según confirmó la secretaria de Turismo, Belén Barboza.
Domingo de cierre en la FNS: Pijama Party se suma con un show a pura energía
La última jornada de la Fiesta Nacional del Sol 2025 llega con un cierre reforzado: Pijama Party se suma a la grilla y habrá feria, gastronomía y colectivos gratuitos durante toda la jornada.