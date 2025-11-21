Impactante choque en Circunvalación: un auto terminó en la canaleta central

Un fuerte accidente se registró este viernes en el Anillo de Circunvalación, a la altura de la salida que conecta con el aeropuerto Domingo F. Sarmiento. Según informaron, el conductor de una Volkswagen Suran blanca perdió el dominio del vehículo mientras circulaba por la zona, atravesó el guardarraíl central y terminó en la canaleta ubicada en el medio de la traza.