Detuvieron a un hombre tras golpear, robar y perseguir a su expareja en Capital

Cuando los efectivos lograron interceptarlo, el hombre reaccionó de forma violenta y comenzó a golpear con puños y patadas al personal policial. Pese a la resistencia, fue reducido y aprehendido sin que los agentes sufrieran lesiones.

La mujer presentaba una lesión visible en la cabeza y escoriaciones en una de sus piernas, por lo que fue asistida en el lugar por personal del servicio de emergencias médicas 107.

Según denunció la víctima, el detenido —su expareja— le había robado una mochila negra y un teléfono celular Samsung A12. Durante la requisa, ambos elementos fueron encontrados entre las prendas del sospechoso y posteriormente secuestrados por la Policía.

El detenido fue identificado como Lahora, de 35 años, domiciliado en el departamento Santa Lucía.

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Flagrancia, que investiga el hecho bajo la calificación provisoria de robo y lesiones leves agravadas por el vínculo.