Perdió el control de una camioneta, volcó en Ullum y se salvó de milagro

Pese a la magnitud del vuelco y a los importantes daños que sufrió la camioneta, los rescatistas confirmaron que el conductor no presentaba lesiones de consideración. Tras ser evaluado en el lugar, se determinó que no era necesario trasladarlo a un centro de salud.

Debido al tamaño y peso de la Dodge Ram, la extracción del vehículo demandó un operativo especial. La Policía solicitó colaboración a la Municipalidad de Ullum, que aportó maquinaria pesada para remover la camioneta y liberar la zona.

Las tareas se extendieron durante la mañana hasta normalizar la circulación en el ingreso al departamento. Mientras tanto, personal policial trabaja para establecer qué provocó la pérdida de control que derivó en el espectacular vuelco.