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Perdió el control de una camioneta, volcó en Ullum y se salvó de milagro

Una camioneta Dodge Ram protagonizó un impactante vuelco durante la madrugada de este sábado en el ingreso a Ullum. Pese a la violencia del siniestro, el conductor no sufrió heridas y no necesitó ser hospitalizado. Bomberos, Policía y personal municipal trabajaron para remover el vehículo.

La tranquilidad de la madrugada del sábado se vio alterada por un espectacular accidente de tránsito en el departamento Ullum. Cerca de las 6, una camioneta Dodge Ram volcó en las inmediaciones del cementerio municipal, lo que obligó a desplegar un importante operativo de asistencia y remoción del vehículo.

De acuerdo con la información policial, el conductor circulaba por la zona cuando, por causas que todavía son materia de investigación, perdió el control del rodado. La camioneta terminó completamente volcada sobre uno de los costados del camino, generando preocupación entre los automovilistas que transitaban por el lugar.

A los pocos minutos arribaron efectivos de la Comisaría 15ª y dotaciones de Bomberos Voluntarios de Ullum, quienes asistieron al único ocupante del vehículo.

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Pese a la magnitud del vuelco y a los importantes daños que sufrió la camioneta, los rescatistas confirmaron que el conductor no presentaba lesiones de consideración. Tras ser evaluado en el lugar, se determinó que no era necesario trasladarlo a un centro de salud.

Debido al tamaño y peso de la Dodge Ram, la extracción del vehículo demandó un operativo especial. La Policía solicitó colaboración a la Municipalidad de Ullum, que aportó maquinaria pesada para remover la camioneta y liberar la zona.

Las tareas se extendieron durante la mañana hasta normalizar la circulación en el ingreso al departamento. Mientras tanto, personal policial trabaja para establecer qué provocó la pérdida de control que derivó en el espectacular vuelco.

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