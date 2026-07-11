La tranquilidad de la madrugada del sábado se vio alterada por un espectacular accidente de tránsito en el departamento Ullum. Cerca de las 6, una camioneta Dodge Ram volcó en las inmediaciones del cementerio municipal, lo que obligó a desplegar un importante operativo de asistencia y remoción del vehículo.
Perdió el control de una camioneta, volcó en Ullum y se salvó de milagro
Una camioneta Dodge Ram protagonizó un impactante vuelco durante la madrugada de este sábado en el ingreso a Ullum. Pese a la violencia del siniestro, el conductor no sufrió heridas y no necesitó ser hospitalizado. Bomberos, Policía y personal municipal trabajaron para remover el vehículo.