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Sinner volvió a hacer historia en Wimbledon tras derrotar a Alexander Zverev

El número 1 del ranking ATP se impuso por 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3 y 6-4 luego de casi 4 horas de batalla en la cancha central del All England Club.

El italiano Jannik Sinner volvió a hacer historia en Wimbledon tras derrotar en la final al alemán Alexander Zverev, en un partido de alto nivel que le permitió consagrarse campeón del torneo londinense por segundo año consecutivo, reafirmando su lugar como una de las grandes figuras del tenis mundial.

El número 1 del ranking ATP se impuso por 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3 y 6-4 luego de casi 4 horas de batalla en la cancha central del All England Club, en un encuentro que tuvo momentos de máxima tensión y que recién comenzó a inclinarse en favor del campeón a partir del tercer set.

Jannik Sinner es el rey absoluto del tenis mundial y lo ratificó en Wimbledon.

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Con este triunfo, Sinner conquistó el quinto Grand Slam de su carrera y alcanzó una nueva marca histórica: se convirtió en el 10mo jugador de la Era Abierta en defender con éxito el título de Wimbledon.

Zverev, reciente campeón en Roland Garros, sorprendió al ganar el tie break del primer ser por 9-7 y romper una racha frente al número 1 del mundo, quien le había ganado los últimos 14 parciales disputados entre ambos.

Sinner mantuvo la calma, se impuso con autoridad por 7-2 el tie break del segundo set, logró el primer quiebre en el séptimo game del tercer parcial apareció nuevamente en los momentos determinantes del cuarto set para confirmar su actual dominio en el tenis mundial.

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