El italiano Jannik Sinner volvió a hacer historia en Wimbledon tras derrotar en la final al alemán Alexander Zverev, en un partido de alto nivel que le permitió consagrarse campeón del torneo londinense por segundo año consecutivo, reafirmando su lugar como una de las grandes figuras del tenis mundial.
Sinner volvió a hacer historia en Wimbledon tras derrotar a Alexander Zverev
El número 1 del ranking ATP se impuso por 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3 y 6-4 luego de casi 4 horas de batalla en la cancha central del All England Club.