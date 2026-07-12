Sinner volvió a hacer historia en Wimbledon tras derrotar a Alexander Zverev

Con este triunfo, Sinner conquistó el quinto Grand Slam de su carrera y alcanzó una nueva marca histórica: se convirtió en el 10mo jugador de la Era Abierta en defender con éxito el título de Wimbledon.

Zverev, reciente campeón en Roland Garros, sorprendió al ganar el tie break del primer ser por 9-7 y romper una racha frente al número 1 del mundo, quien le había ganado los últimos 14 parciales disputados entre ambos.

Sinner mantuvo la calma, se impuso con autoridad por 7-2 el tie break del segundo set, logró el primer quiebre en el séptimo game del tercer parcial apareció nuevamente en los momentos determinantes del cuarto set para confirmar su actual dominio en el tenis mundial.