Ian Luca mostró fotos con su novia en un destino paradísiaco

La joven acompañó al influencer durante su estadía en Estados Unidos por su trabajo en el Mundial, donde compartió momentos junto a él mientras realizaba su labor como compañero de Alejandro Marley Wiebe. Luego de esa experiencia, ambos eligieron continuar su aventura juntos y viajaron a un destino paradisíaco para disfrutar de unos días de descanso.

El escenario elegido fue Jamaica, donde Ian Lucas y Renata Mónaco protagonizaron una postal que marcó un antes y un después en su relación. Desde Oyster Bay, en Trelawney, la pareja compartió con sus seguidores la primera imagen juntos como novios oficialmente.

La encargada de publicar la romántica fotografía fue Renata, quien mostró a ambos en la playa, rodeados de un paisaje de ensueño. En la imagen, él aparece abrazándola y dándole un beso mientras ella, sobre la arena blanca, se acerca a él apenas levantándose en puntas de pie.

La postal no tardó en generar repercusiones entre sus seguidores. Poco después de que ella la compartiera, Ian Lucas decidió republicarla en sus propias historias, dejando claro que ya no buscaban ocultar su amor.

Así, la pareja confirmó lo que muchos sospechaban y comenzó una nueva etapa de su historia, esta vez con el romance a la vista de todos.