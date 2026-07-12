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Ian Luca mostró fotos con su novia en un destino paradísiaco

El ganador de MasterChef Celebrity atraviesa un presente soñado, con importantes desafíos profesionales y una historia de amor que ahora quedó expuesta ante sus seguidores.

Después de varios meses de rumores y versiones cruzadas sobre su vida sentimental, Ian Lucas finalmente decidió mostrar públicamente su relación con Renata Mónaco. El ganador de MasterChef Celebrity atraviesa un presente soñado, con importantes desafíos profesionales y una historia de amor que ahora quedó expuesta ante sus seguidores.

El joven influencer no para de sumar logros: luego de consagrarse campeón del reality gastronómico de Telefe, fue elegido para acompañar a Marley durante gran parte de la cobertura del Mundial 2026 en Estados Unidos y próximamente asumirá un nuevo desafío al frente de MasterChef Kids. Pero, además de sus éxitos laborales, en el plano personal también vive una etapa especial.

Tras los rumores que durante un tiempo lo vincularon con Evangelina Anderson, Ian Lucas encontró el amor junto a Renata Mónaco, una modelo con quien comparte su vida desde hace tiempo. Si bien ambos habían mantenido el vínculo con cierta reserva y sin una confirmación oficial, en las últimas horas decidieron dar un paso que dejó en evidencia la solidez de la pareja.

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La joven acompañó al influencer durante su estadía en Estados Unidos por su trabajo en el Mundial, donde compartió momentos junto a él mientras realizaba su labor como compañero de Alejandro Marley Wiebe. Luego de esa experiencia, ambos eligieron continuar su aventura juntos y viajaron a un destino paradisíaco para disfrutar de unos días de descanso.

El escenario elegido fue Jamaica, donde Ian Lucas y Renata Mónaco protagonizaron una postal que marcó un antes y un después en su relación. Desde Oyster Bay, en Trelawney, la pareja compartió con sus seguidores la primera imagen juntos como novios oficialmente.

La encargada de publicar la romántica fotografía fue Renata, quien mostró a ambos en la playa, rodeados de un paisaje de ensueño. En la imagen, él aparece abrazándola y dándole un beso mientras ella, sobre la arena blanca, se acerca a él apenas levantándose en puntas de pie.

La postal no tardó en generar repercusiones entre sus seguidores. Poco después de que ella la compartiera, Ian Lucas decidió republicarla en sus propias historias, dejando claro que ya no buscaban ocultar su amor.

Así, la pareja confirmó lo que muchos sospechaban y comenzó una nueva etapa de su historia, esta vez con el romance a la vista de todos.

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