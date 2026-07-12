San Martín venció a Güemes y volvió al triunfo en la Primera Nacional

El partido se disputó en el estadio Arturo Miranda, donde el conjunto sanjuanino mostró eficacia para aprovechar sus oportunidades y quedarse con una victoria que lo mantiene en la pelea por los puestos de clasificación.

La gran figura de la tarde fue Fúnez, autor de los dos goles que le dieron el triunfo al equipo dirigido por San Martín. Su doblete fue determinante para que el Verdinegro se impusiera con autoridad fuera de casa.