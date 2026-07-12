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San Martín venció a Güemes y volvió al triunfo en la Primera Nacional

El partido se disputó en el estadio Arturo Miranda, donde el conjunto sanjuanino venció por 2 a 1 a los locales.

San Martín de San Juan consiguió un valioso triunfo como visitante al derrotar 2 a 0 a Güemes de Santiago del Estero, en un encuentro correspondiente a la fecha 20 de la Primera Nacional 2026. Con este resultado, el Verdinegro dejó atrás la derrota sufrida en la jornada anterior y volvió a sumar de a tres en un momento clave del campeonato.

El partido se disputó en el estadio Arturo Miranda, donde el conjunto sanjuanino mostró eficacia para aprovechar sus oportunidades y quedarse con una victoria que lo mantiene en la pelea por los puestos de clasificación.

La gran figura de la tarde fue Fúnez, autor de los dos goles que le dieron el triunfo al equipo dirigido por San Martín. Su doblete fue determinante para que el Verdinegro se impusiera con autoridad fuera de casa.

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Con estos tres puntos, San Martín llegó a las 26 unidades y se ubicó en el octavo puesto de la tabla de posiciones, mientras que Güemes quedó con 19 puntos, ocupando la 18.ª colocación.

La victoria representa un envión anímico para el conjunto sanjuanino, que buscará mantener la regularidad en las próximas fechas para seguir escalando posiciones y consolidarse entre los protagonistas del torneo de ascenso.

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