San Martín de San Juan consiguió un valioso triunfo como visitante al derrotar 2 a 0 a Güemes de Santiago del Estero, en un encuentro correspondiente a la fecha 20 de la Primera Nacional 2026. Con este resultado, el Verdinegro dejó atrás la derrota sufrida en la jornada anterior y volvió a sumar de a tres en un momento clave del campeonato.
San Martín venció a Güemes y volvió al triunfo en la Primera Nacional
El partido se disputó en el estadio Arturo Miranda, donde el conjunto sanjuanino venció por 2 a 1 a los locales.