Independiente Rivadavia eliminó a Tigre y sigue firme en la Copa Argentina

En el complemento, el equipo dirigido por Diego Dabove salió decidido a buscar el empate y generó varias situaciones claras de gol. Sin embargo, se encontró con una sólida respuesta defensiva de la Lepra mendocina, que resistió los embates del Matador y también contó con intervenciones decisivas de su arquero para sostener la ventaja.

Con este triunfo, el conjunto dirigido por Alfredo Berti volvió a eliminar a Tigre en la Copa Argentina por segunda edición consecutiva, ya que también lo había dejado en el camino en los cuartos de final del certamen anterior, en el que terminó consagrándose campeón.

Ahora, Independiente Rivadavia espera por su próximo rival, que saldrá del cruce entre River Plate y Aldosivi, con la ilusión de seguir avanzando y defender el histórico título obtenido en la edición 2025.