Independiente Rivadavia comenzó con el pie derecho la defensa del título de la Copa Argentina. El conjunto mendocino derrotó 1 a 0 a Tigre en los 16avos de final y avanzó a los octavos, donde enfrentará al ganador del duelo entre River Plate y Aldosivi.
Independiente Rivadavia eliminó a Tigre y sigue firme en la Copa Argentina
El encuentro, que marcó el regreso de la competencia oficial tras el receso, se disputó en el estadio Julio César Villagra, de Belgrano de Córdoba, y tuvo como protagonista a Luciano Gómez, autor del único gol de la tarde.