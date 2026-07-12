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Independiente Rivadavia eliminó a Tigre y sigue firme en la Copa Argentina

El encuentro, que marcó el regreso de la competencia oficial tras el receso, se disputó en el estadio Julio César Villagra, de Belgrano de Córdoba, y tuvo como protagonista a Luciano Gómez, autor del único gol de la tarde.

Independiente Rivadavia comenzó con el pie derecho la defensa del título de la Copa Argentina. El conjunto mendocino derrotó 1 a 0 a Tigre en los 16avos de final y avanzó a los octavos, donde enfrentará al ganador del duelo entre River Plate y Aldosivi.

El encuentro, que marcó el regreso de la competencia oficial tras el receso, se disputó en el estadio Julio César Villagra, de Belgrano de Córdoba, y tuvo como protagonista a Luciano Gómez, autor del único gol de la tarde.

Tras un inicio parejo y con llegadas para ambos equipos, el momento decisivo llegó a los 35 minutos del primer tiempo. Un empujón sobre Florentín dentro del área llevó al árbitro Yael Falcón Pérez a sancionar penal. Gómez se hizo cargo de la ejecución y, con un remate preciso, venció al arquero de Tigre para establecer el 1 a 0.

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En el complemento, el equipo dirigido por Diego Dabove salió decidido a buscar el empate y generó varias situaciones claras de gol. Sin embargo, se encontró con una sólida respuesta defensiva de la Lepra mendocina, que resistió los embates del Matador y también contó con intervenciones decisivas de su arquero para sostener la ventaja.

Con este triunfo, el conjunto dirigido por Alfredo Berti volvió a eliminar a Tigre en la Copa Argentina por segunda edición consecutiva, ya que también lo había dejado en el camino en los cuartos de final del certamen anterior, en el que terminó consagrándose campeón.

Ahora, Independiente Rivadavia espera por su próximo rival, que saldrá del cruce entre River Plate y Aldosivi, con la ilusión de seguir avanzando y defender el histórico título obtenido en la edición 2025.

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