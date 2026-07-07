Identificaron al hombre hallado sin vida en su casa y esperan la autopsia

De acuerdo con las primeras actuaciones, los investigadores consideran que Maturano habría utilizado el anafe para calefaccionar la vivienda durante la noche. Por causas que aún se investigan, la llama se habría apagado y el gas continuó emanando dentro del ambiente cerrado.

No obstante, desde la Fiscalía remarcaron que la causa de muerte aún no está confirmada y que será la autopsia, que se realizará en la Morgue Judicial, la que establecerá con precisión qué provocó el fallecimiento.

Los peritos también informaron que en la vivienda no encontraron signos de violencia, desorden ni aberturas forzadas, por lo que, hasta el momento, no existen elementos que indiquen la intervención de terceros.

La causa continúa bajo la investigación de la UFI Delitos Especiales, que aguarda los resultados de las pericias para determinar las circunstancias en las que ocurrió la muerte.