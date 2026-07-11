Robó una moto y cayó cuando intentaba desarmarla frente a un taller

Tras el aviso, las cámaras de seguridad del CISEM 911 comenzaron a rastrear al sospechoso y lograron detectarlo caminando junto a la motocicleta. Vestía una campera azul y una gorra roja y blanca, datos que fueron transmitidos de inmediato a los móviles policiales que patrullaban la zona.

Con la descripción aportada por los operadores del CISEM, los efectivos iniciaron un operativo de búsqueda que culminó en la intersección de Necochea y Tomás Edison, frente a un taller de electricidad para motocicletas.

Al llegar al lugar, los policías observaron al sospechoso utilizando un fierro de aproximadamente 40 centímetros para romper la pechera y los plásticos delanteros del rodado, aparentemente con la intención de comenzar a desarmarlo. Al advertir la presencia de los uniformados, el hombre arrojó la herramienta al suelo e intentó escapar corriendo, aunque fue reducido a pocos metros del lugar.

Durante la requisa, los policías encontraron entre sus pertenencias una llave tipo ganzúa de fabricación casera, un elemento habitualmente utilizado para forzar cerraduras o sistemas de encendido de vehículos.

Además, cuando le solicitaron la documentación de la motocicleta, el detenido no pudo acreditar la propiedad del rodado y se mostró visiblemente nervioso.

Pocos segundos después, desde el CISEM confirmaron que la motocicleta secuestrada coincidía con la denunciada como robada minutos antes, lo que terminó de vincular al sospechoso con el hecho.

Tras la detención, el hombre quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia, que interviene en la investigación para determinar las circunstancias del robo y avanzar con las actuaciones correspondientes.

En tanto, la motocicleta fue secuestrada por la Policía y será restituida a su propietaria una vez finalizados los trámites judiciales.