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Una nena de 2 años se descompensó y fue reanimada por un policía

La nena sufrió una descompensación mientras se encontraba junto a su madre en un comercio del centro. Fue reanimada camino al Hospital.

El rápido accionar de efectivos de la Policía de San Juan fue clave para salvar la vida de una nena de 2 años que sufrió una descompensación mientras se encontraba junto a su madre en un comercio del centro sanjuanino. La menor logró reaccionar gracias a las maniobras de reanimación que un agente realizó durante el traslado de urgencia hacia el Hospital Rawson.

El Cuerpo Especial de Vigilancia fue comisionado por el operador del 911 al local comercial OnCity, ubicado en la esquina de calles Laprida y Tucumán, por una emergencia médica.

Al llegar al lugar, el agente Nahuel Rodríguez encontró a la pequeña en estado semiinconsciente y con serias dificultades para respirar. Aunque en el comercio ya le habían practicado maniobras de primeros auxilios, la niña no respondía y la ambulancia aún no llegaba.

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Frente a la gravedad de la situación, el oficial subinspector Diego Aballay ordenó el traslado inmediato al Hospital Rawson en un móvil policial, conducido por el cabo Lucas Vera.

Durante el recorrido, Rodríguez continuó practicándole maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en la parte trasera del patrullero, acompañado por la madre de la menor, de 32 años.

El esfuerzo dio resultado: antes de llegar al hospital, la niña comenzó a reaccionar y recuperó signos vitales, lo que permitió que ingresara al centro de salud en mejores condiciones.

Una vez en el Hospital Rawson, el personal médico completó las tareas de estabilización. La pequeña quedó internada en observación, fuera de peligro y acompañada por su madre.

El episodio puso de manifiesto la importancia de la rápida intervención de los efectivos policiales y de la capacitación en maniobras de reanimación, que en esta oportunidad fueron determinantes para preservar la vida de la niña.

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