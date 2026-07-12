El rápido accionar de efectivos de la Policía de San Juan fue clave para salvar la vida de una nena de 2 años que sufrió una descompensación mientras se encontraba junto a su madre en un comercio del centro sanjuanino. La menor logró reaccionar gracias a las maniobras de reanimación que un agente realizó durante el traslado de urgencia hacia el Hospital Rawson.
Una nena de 2 años se descompensó y fue reanimada por un policía
La nena sufrió una descompensación mientras se encontraba junto a su madre en un comercio del centro. Fue reanimada camino al Hospital.