Un aceite sanjuanino ganador del concurso Caminos y Sabores

Los ganadores

Aceite de oliva virgen extra: Familia Saleme

Desde San Juan, el aceite de oliva Familia Saleme recibió el premio al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra. “Estamos muy felices por el reconocimiento, es un orgullo estar representando a Familia Saleme, una empresa olivícola de San Juan”, expresaron. Es un aceite de oliva certificado sin gluten, con indicación geográfica. “Queremos llevar a San Juan y al aceite de oliva a todo el país”, afirmaron.

Yerba Mate con palo: I love mate

Con visible emoción, Yamila Maria Campora subió al escenario de la Cocina Caminos para recibir el premio Yerba Mate con Palo por su producto I love Mate. Con orgullo contó que la marca fue creada “entre viajes y mateadas” junto a su hija Jazmín. Agradeció a Caminos y Sabores por dar el espacio a todas las economías regionales y al jurado por valorar su trabajo.

Miel de Abeja: Praderas Neuquinas

El premio a la mejor Miel de Abeja sorprendió a Agostina Farias, quien al recibir la llave expresó su alegría y el honor que significa recibir este premio radicado en la Patagonia, que comenzó con aceite de oliva y recientemente incorporó la miel a su producción.

Queso de vaca pasta semidura: Fermier

Una vez más, Fermier recibió el premio mejor Queso de Vaca Pasta Semidura y su representante, Daniel Santamaría, agradeció la distinción por oficiar como un “reconocimiento a lo artesanal”. Destacó que Caminos y Sabores “ayuda a los pequeños productores que recién comienzan y producen con calidad, y además colabora para que la cultura quesera crezca al dar la posibilidad al productor de mostrar lo que hace y cómo lo elabora”.

Salame picado grueso: Cagnoli

El premio al mejor Salame Picado Grueso fue para Cagnoli y Lucio Rancez, embajador de la marca, fue el encargado de recibirlo. Muy emocionado, agradeció en nombre de la familia Cagnoli y dijo que es “un premio a la tenacidad, el trabajo, la calidad, el empeño, la historia y a todo lo que pone una Pyme familiar en esta Argentina”. Con orgullo, compartió que el salame ganador es también el producto que en 2011 recibió el sello Denominación de Origen, por lo que “es un premio de Tandil”, resaltó.

Dulce de leche familiar: Dulce de leche & Co.

A pesar de ser el tercer premio Experiencias del Sabor que reciben en la categoría Mejor Dulce de leche familiar, Luis Gonzalez de Dulce de Leche & Co. reconoció que no deja de ser una emoción y un orgullo recibir este premio. Compartió que en la empresa trabajan 50 personas y anunció que están llegando al mercado brasileño con la instalación de una planta de producción. “Estos premios son mimos que nos incentivan a seguir trabajando y creciendo. Nuestra misión es llevar el dulce de leche al mundo”, afirmó.

Gin Argentino: Eternal

El premio al Mejor Gin Argentino fue para Eternal, una destilería familiar de Potrero de los Funes, San Luis, que participa en el Camino Federal de Caminos y Sabores gracias al acompañamiento de la provincia. Al escuchar el nombre de su gin, Mariela Thimental saltó de su silla y contagió de emoción a todo el público. “Si bien somos una empresa muy pequeña, contamos con Marca País, certificación Kosher y 66 medallas a nivel nacional e internacional, y Copa Mejor Destilería de Argentina en 2023 y 2025”, destacó con orgullo.