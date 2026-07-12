La clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026, tras vencer a Suiza, desató una multitudinaria celebración en las calles de San Juan. Como ocurre en cada triunfo de la "Scaloneta", cientos de hinchas se concentraron en la Plaza 25 de Mayo y la Peatonal para festejar el pase a la próxima instancia del torneo.
Pese a la multitud en Plaza 25, solo hubo 19 aprehendidos tras los festejos
Pese a la masiva convocatoria, el operativo de seguridad desplegado por la Policía de San Juan permitió mantener la situación bajo control y dejó un saldo considerado positivo por las autoridades.