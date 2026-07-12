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Pese a la multitud en Plaza 25, solo hubo 19 aprehendidos tras los festejos

Pese a la masiva convocatoria, el operativo de seguridad desplegado por la Policía de San Juan permitió mantener la situación bajo control y dejó un saldo considerado positivo por las autoridades.

La clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026, tras vencer a Suiza, desató una multitudinaria celebración en las calles de San Juan. Como ocurre en cada triunfo de la "Scaloneta", cientos de hinchas se concentraron en la Plaza 25 de Mayo y la Peatonal para festejar el pase a la próxima instancia del torneo.

Pese a la masiva convocatoria, el operativo de seguridad desplegado por la Policía de San Juan permitió mantener la situación bajo control y dejó un saldo considerado positivo por las autoridades.

Según informaron fuentes policiales, durante la madrugada fueron detenidas 19 personas por distintos hechos contravencionales. Del total, 13 fueron hombres mayores de edad, cinco mujeres mayores y un menor, quien posteriormente fue entregado a un familiar, tal como establece el protocolo.

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El dispositivo de seguridad contó con más de 200 efectivos policiales. Aproximadamente 150 uniformados fueron destinados al microcentro, especialmente a la Plaza 25 de Mayo y la Peatonal, donde se concentró la mayor cantidad de simpatizantes, mientras que otros 80 efectivos realizaron tareas de prevención y control en distintos puntos de la provincia.

Miles de sanjuaninos salieron a celebrar el nuevo triunfo del conjunto dirigido por Lionel Scaloni, que aseguró su lugar entre los cuatro mejores equipos del Mundial 2026. Con banderas, camisetas, bombos y bocinazos, los hinchas coparon el centro de la ciudad para vivir una noche de festejos que se extendió hasta la madrugada.

A pesar de algunas intervenciones policiales y las detenciones por contravenciones, el operativo permitió que la celebración se desarrollara sin incidentes de gravedad.

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