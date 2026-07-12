Pese a la multitud en Plaza 25, solo hubo 19 aprehendidos tras los festejos

El dispositivo de seguridad contó con más de 200 efectivos policiales. Aproximadamente 150 uniformados fueron destinados al microcentro, especialmente a la Plaza 25 de Mayo y la Peatonal, donde se concentró la mayor cantidad de simpatizantes, mientras que otros 80 efectivos realizaron tareas de prevención y control en distintos puntos de la provincia.

Miles de sanjuaninos salieron a celebrar el nuevo triunfo del conjunto dirigido por Lionel Scaloni, que aseguró su lugar entre los cuatro mejores equipos del Mundial 2026. Con banderas, camisetas, bombos y bocinazos, los hinchas coparon el centro de la ciudad para vivir una noche de festejos que se extendió hasta la madrugada.

A pesar de algunas intervenciones policiales y las detenciones por contravenciones, el operativo permitió que la celebración se desarrollara sin incidentes de gravedad.